La duquesa de Alba permanece "estable" aunque persiste la insuficiencia respiratoria

La duquesa de Alba permanece estable hemodinámicamente y con respiración espontánea, aunque se mantiene la situación de insuficiencia respiratoria debida a su infección pulmonar y su pronóstico es reservado, ha informado el equipo médico que la atiende en un hospital privado de Sevilla. La duquesa no se encuentra sedada y recibe su medicación habitual para paliar "un poquito de ansiedad y angustia normales en estas situaciones", ha dicho el doctor Márquez Vácaro, que ha afirmado que la paciente se encuentra "estable" y que "no se puede decir que su vida no corra peligro" puesto que "lo que marca el pronóstico es la edad que tiene", 88 años.

