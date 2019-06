El drama de una pareja con dos hijos que vive en su coche en Alzira: "Solo queremos lo justo para volver a empezar"

Una pareja vive a duras penas desde hace cinco meses en su coche en Alzira, Valencia, según recoge el diario 'Levante'. Tienen dos hijos menores a su cargo, uno de ellos un bebé de tan solo nueve meses.

Según informa el citado medio, su drama comenzó a finales del año pasado, cuando perdieron el piso en el que vivían de alquiler. Explican que les echaron cuando quisieron que la hermana de él, que atravesaba problemas económicos, se mudara con ellos y ni siquiera les dieron la oportunidad de recuperar muchas de sus pertenencias.

Desde entonces, esperan por una ayuda social que de momento no ha llegado por problemas burocráticos: aunque tienen una vivienda adjudicada desde hace cinco meses, todavía no han podido acceder a ella.

"Nunca hemos dependido de nadie, pero ahora que necesitamos una pequeña ayuda, vemos que no llega", lamentan los afectados, que solo piden "lo justo para volver a empezar". "Si tuviésemos esa estabilidad podríamos volver a depender de nosotros", añaden, "nos sentimos defraudados por las instituciones".

Su mayor miedo, explican, es que les quiten a sus hijos, que por el momento pasan mucho tiempo con sus abuelos. Entretanto, los padres sobreviven en su vehículo, donde pasan "frío en invierno pero calor ahora que se acerca el verano", con la ayuda de organizaciones humanitarias.

Ambos jóvenes, que no llegan a los treinta años, trabajan de lo que pueden. Ella está terminando un curso de peluquería, informa 'Levante', mientras él encadena trabajos temporales con salarios insuficientes para pagar un alquiler. "No tengo casa porque no tengo un trabajo, pero para garantizarme un trabajo me piden que tenga una casa", se queja, "es de locos".