El drama de los coches tras la DANA: unas 100.000 personas siguen buscando su vehículo para poder cobrar las ayudas

Ya han pasado más de dos meses desde que la DANA arrasó buena parte de la provincia de Valencia. Sin embargo, la situación en las localidades afectadas está muy lejos de haber vuelto a la normalidad. Al barro, los escombros y las viviendas destrozadas hay que sumar el drama de muchas personas que aún no han encontrado su coche.

Se trata de unos 100.000 vecinos que, desde el fatídico 29 de octubre, no han vuelto a saber nada de su vehículo. Pese a que son conscientes de que, en caso de encontrarlos, estarán completamente inservibles, es necesario hallarlos para poder pedir una ayuda para comprar uno nuevo.

"Si no tienes el peritaje pues no puedes darlo de baja tampoco para recibir las ayudas", explica José Antonio, un vecino de Sedaví que sigue pendiente del paradero de su coche.

Los seguros exigen fotos del estado del vehículo y toda la documentación para hacerse cargo, pero es algo que está siendo imposible para muchos, por lo que algunos han optado por solucionar el problema asumiendo íntegramente el coste.

"De las ayudas no he ha llegado nada, yo me he tenido que comprar otro coche para ir a trabajar con mi dinero", explica Juan Arias, otro vecino en la misma situación.

En algunos municipios como Albal hay hasta 5.000 coches apilados en polígonos y descampados. Para poder retirarlos es necesario descontaminar cada uno de ellos y tratar el combustible y todos los líquidos, por lo que las autoridades ni siquiera se atreven a dar una fecha para solucionar el problema.