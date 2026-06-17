En Aldaia, Valencia
Dos reyertas en Aldaia en menos de 15 minutos: apuñala a una persona y monta una trifulca en una nave ocupada
Un hombre ha asesinado a otro en Aldaia, Valencia, en una casa ocupada, asestándole varias puñaladas. Después, se ha trasladado a una nave, situada a unos 400 metros, donde se ha producido un nuevo altercado.
En Aldaia, Valencia, se han producido dos reyertas en un lapso de tan solo 15 minutos. Como cuenta Iñaki López, "un joven a matado a otro a puñaladas y, 15 minutos después, se han montado una tangana monumental con varios detenidos".
Entre esos dos detenidos estaría el presunto autor de la muerte del otro joven. Leo Álvarez explica que el asesinato se ha producido en una casa ocupada en una zona alejada de Aldaia. "Por razones que se están investigando, una persona apuñala a otra", explica el periodista.
"Esa misma persona, supuestamente, se va a otra zona, muy cerquita donde hay una nave abandonada y allí se monta una trifulca donde detienen a una segunda persona", añade. Después, el supuesto asesino ha parado a la policía para denunciar que le habían robado.
"La policía le dice 'quédate aquí un momento'", expone Álvarez. Tras solucionar lo que había ocurrido, le terminan deteniendo "precisamente, porque él se puso en contacto con la policía cuando él iba para esa tangana que se había formado".
Hace un año, como señala el periodista, en esa zona "un grupo de personas disfrazados de policía intentaron echar de una nave a 30 personas usando bates de beisbol y gases lacrimógenos". Los vecinos de Aldaia tienen miedo de que eso vuelva a ocurrir ya que el municipio tiene recursos para hacerse cargo de esas personas "pero no tantos para tanta gente".
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