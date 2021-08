Este sábado, día 7 de agosto, se celebra el tercer sorteo extraordinario que Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este verano, tras del Sorteo Extraordinario de Vacaciones y el del mes de julio. El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional de Agosto reparte 1,5 millones de euros a la serie. Casi tan importante como saber dónde adquirir tu boleto es conocer dónde debes efectuar el cobro si has sido uno de los agraciados.

Si eres uno de los agraciados, te ayudamos a descubrir cómo cobrar tu premio.

En primer lugar, te informamos de que existen diversas formas de cobro, todas ellas sujetas a la cantidad del premio y al modo empleado, físico o virtual, para adquirir la participación.

Si eres una de esas personas que compró su boleto a través de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado, podrás reclamar tu premio en cualquier punto de venta. Para hacerlo, debes esperar hasta el día siguiente al sorteo y cumplir el requisito de que la cantidad no supere los 2.000 euros. Si la cifra es mayor, acude a una de las oficinas bancarias autorizadas por el operador de loterías.

Estas son las entidades colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado :

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

BBVA

Caixa Bank Bankia

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Si por el contrario has adquirido tu décimo mediante la web o a través de la app de Loterías y Apuestas del Estado no tienes que desplazarte de tu domicilio. Accede a la Lotobolsa vinculada a tu cuenta virtual cuando la cifra no supere los 2.000 euros. En el caso de que el premio sea mayor tan solo tienes que verificar tus datos y reclamar tu premio vía online.

