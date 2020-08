La Comunidad de Madrid ha suspendido finalmente la feria taurina prevista en Alcalá de Henares los días 28, 29 y 30 de agosto por "prudencia", tras constatar un aumento de contagios de coronavirus en esta localidad madrileña.



"Se pone fin de este modo a la situación de incertidumbre generada en torno a la celebración de este festejo, que podrá celebrarse una vez mejore la situación epidemiológica en la zona y se cumplan las obligaciones relacionadas con la salud pública fijadas por la normativa vigente", informa el Gobierno regional en un comunicado.



La Comunidad de Madrid permite la celebración de eventos taurinos en las plazas de toros de la región con un aforo máximo del 75%, siempre y cuando los espectadores permanezcan sentados con una distancia de seguridad de un metro y medio o, en su defecto, utilicen mascarillas de forma obligatoria.



La feria taurina programada en la plaza de toros de Alcalá de Henares, con un aforo total para 8.500 espectadores sentados y sobre cuyo riesgo había alertado el Ayuntamiento de la localidad, había sido autorizada por la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid este miércoles, a expensas de la evolución epidemiológica en la zona.



Sin embargo, un informe de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid remitido el miércoles al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que había pedido evaluar los riesgos, la desaconsejó por razones de salud pública.



Por ello, la decisión final dependía de la información sobre la evolución de la pandemia solicitada a la Consejería de Sanidad por parte de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas (de la que depende la Dirección General de Seguridad).



En la respuesta, recibida este mismo jueves, la Consejería de Sanidad advierte de "una tendencia creciente en el número de casos confirmados de COVID-19" en Alcalá de Henares, según el Gobierno regional.



Además, señala que "pese a que la situación generada por la pandemia está contenida en la región desde el punto de vista hospitalario y asistencial, eventos de esta naturaleza generan aglomeraciones en torno al lugar de celebración".



La Comunidad de Madrid ha explicado que ha decidido suspender la feria taurina "siendo sensible a la preocupación generada en los vecinos de Alcalá" y lamenta que "debido a la crisis sanitaria, las fiestas populares hayan sufrido suspensiones y modificaciones significativas en este y otros municipios de la región".



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha informado en Twitter de que este jueves habían solicitado la suspensión de los festejos taurinos a los juzgados de lo contencioso administrativo mediante una medida cautelarísima. "Parece que el eco de la denuncia alcanzó por fin los oídos de (Isabel Díaz) Ayuso", ha añadido.



Fuentes de la empresa Loyjor, gestora de la plaza de toros de Alcalá de Henares, han indicado a que no han recibido la información de la suspensión de la feria por parte de la Comunidad y no se van a pronunciar al respecto hasta que tengan "la notificación de un informe técnico con los motivos". Han recalcado, no obstante, que cumplían con "toda la normativa" para celebrar este evento.



El Gobierno regional ha pedido disculpas a los vecinos de Alcalá de Henares y a los convocantes de este evento y ha recordado "que apoya y apuesta por la iniciativa privada y por el sector taurino, poniendo a su disposición todas las herramientas a su alcance que permitan recuperar una actividad que genera empleo y riqueza".



Además, ha reclamado al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y del resto de municipios de la región que "extremen las medidas para evitar el ‘botellón’ y la afluencia masiva de personas a los parques, situaciones que pueden favorecer la expansión de la epidemia".



En las próximas fechas hay otros festejos taurinos previstos en la Comunidad de Madrid: una corrida de toros el 4 de septiembre en Aranjuez y un concurso de recortadores en San Sebastián de los Reyes el día 4 y una corrida en el mismo municipio el día 5.