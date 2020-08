Una corrida de toros permitida pero desaconsejada, a la que podrían asistir 4.000 personas, tiene en un brete al alcalde de Alcalá de Henares. El regidor está esperando a que las autoridades competentes se decidan, aunque es partidario de cancelar el evento.

Por un lado, la consejería de Justicia le ha comunicado al empresario que organiza el evento que puede hacerla, pero por otro, la consejería de de Sanidad, también dependiente del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso dice que recomienda que no se haga.

A la corrida se espera que podrían asistir 4.000 personas, aunque por el momento se han vendido 2.5000 entradas.

El Ayuntamiento, que tenía dudas sobre la celebración, fue quien pidió consejo a Sanidad. El organismo desaconsejó celebrarla y explicó al alcalde que debería no autorizarla. Sin embargo, el permiso ya está dado por la Comunidad el alcalde no tiene potestad de prohibirla.

Aparentemente hay una contradicción dentro la Comunidad de Madrid: Justicia autoriza algo que Sanidad desaconseja. Pero el consejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, no ve ningún confito, si se cumplen las medidas se puede celebrar.

No obstante, en Madrid se ha pedido a los vecinos que no salgan de casa si no es necesario para evitar que los contagios, que superan los 1.500 diarios continúen en aumento.

Aunque las medidas marcadas se cumplan, 4000 personas entrando a una plaza de toros pueden provocar aglomeraciones. Precisamente eso es lo que dicen Sanidad y muchos aficionados que entienden que no es el momento.