Día de calor extremo en toda España: tanto en el norte como en el sur las temperaturas no bajan de los 34 grados

En Jaén se llevan la palma de las temperaturas extremas, que se encuentra en alerta por altas temperaturas que llegarán a los 41 grados después de una noche casi ecuatorial, con temperaturas por encima de los 25 grados.

Sevilla se ha despertado con fresco aunque están en alerta por calor, donde la previsión no baja de los 40 grados, así que la solución son las camisas abiertas "y porque no dejan porque multan, si no iría sin camisa", decía un vecino.

Pero las altas temperaturas no se quedan en el sur: toda España rondará los 34 grados y en Madrid hay 36 grados después de una noche de mucho calor.

Y del centro al norte, Ourense se queda en 36 grados. En la playa del Sansenxo no cabe ni un alfiler y en Ereaga apuran el verano todo lo posible: "Viene día cañero, día de playa, así que vamos a aprovechar".

En Bilbao se han despedido de la Semana Grande con tregua de termómetros, los cuales no superan los 30 grados y en Santander disfrutan del sol con 27, está será la cara más fresca de todo el día que sólo tendrán el Cantábrico, Pirineos y Canarias donde se quedan por debajo de los 28 grados.