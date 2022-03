El director general de Tráfico, Pere Navarro, no descarta colocar más radares de tramo en las carreteras convencionales después de que este lunes se haya eliminado el margen de 20 km/h extra para adelantar gracias a la nueva la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Navarro ha indicado que la supresión de esos 20 km/h extra para adelantar "puede favorecer la instalación, en un futuro, de más radares de tramo". "Y los radares de tramo se consideran más justos que los de puesto", añadió, antes de reiterar: "Vamos a realizar un seguimiento durante el primer año y tendremos los datos sobre su eficacia". Así se ha pronunciado en un encuentro digital promovido por la revista 'Tráfico y Seguridad Vial'.

En este mismo evento ha recordado que en 2019 fallecieron 239 personas en colisiones frontales en carreteras convencionales. Se trata de la medida la más polémica de la nueva ley porque no suscita el consenso entre asociaciones de víctimas de tráfico, entidades de conductores y expertos en seguridad vial. "En ningún país de nuestro entorno existe este margen. Disponer de ese margen de 20 km/h incita a realizar adelantamientos, que es una maniobra de mucho riesgo que puede dar lugar a colisiones frontales", ha explicado Navarro.

La 19ª reforma de esa ley incluye 50 novedades, entre ellas el adiós a los 20 km/h extra sobre el límite de velocidad para coches y motos que adelanten en carreteras convencionales -esto es, de un carril por sentido y sin separación física entre ambos-, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) considera que ello puede ayudar a reducir los siniestros viales en España.

Por su parte, el director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, cree que la solución a la nueva medida es más paciencia y asegura que los conductores de coches y motos deben "cambiar el chip" ante la prohibición de ir 20 km/h por encima del límite de velocidad para adelantar a otros vehículos en carreteras secundarias. "Antes, un conductor iba por detrás de un vehículo a 85 km/h y tenía ese margen para adelantar. Ahora hay que tener un poco más de paciencia. No significa que nunca podamos adelantar", ha añadido. Monclús ha destacado el potencial de la nueva medida para permitir un mejor control de la velocidad con radares de tramo, ya que anteriormente los conductores podían recurrir una multa por ir a 110 km/h alegando que necesitaba adelantar a otros vehículos.

Sin embargo, el director de la Fundación RACE, Ignacio Fernández, cree que "no está comprobado que sea una medida que contribuya a una reducción de los siniestros viales". Así, Fernández recalcó que con esa supresión de 20 km/h se amplían "tanto el tiempo como la distancia" para realizar la maniobra de adelantamiento, por lo que abogó por haber sometido tal medida a "un mayor debate técnico".

La nueva ley de tráfico de la DGT: qué otras medidas han entrado en vigor

Este lunes 21 de marzo ha entrado en vigor la nueva la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Estas son las seis nuevas normas que hay que cumplir para evitar multas:

1.Sujetar el móvil tendrá multa. Hasta la fecha, muchos conductores recurrían la multa gracias al resquicio legal al que se podían acoger, alegando que simplemente estaban sujetando el teléfono. Ahora, la DGT multará a todo aquel que tenga el dispositivo móvil en la mano, independientemente de que lo esté utilizando o no. Concretamente, la multa será de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

2.El detector de radares apagado también tendrá sanción. Los sistemas de detección de radares o cinemómetros implicaban una multa siempre y cuando se cazase al conductor con este en funcionamiento. Es por ello que muchos conductores, si lo apagaban antes de someterse a un control pese a haberlo estado utilizando, se librarían del correspondiente castigo. Con la nueva Ley de Tráfico el mero hecho de llevar a bordo uno de estos dispositivos conllevará multa, concretamente 500 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir.

3.Adiós a los 20 km/h para poder realizar adelantamientos. Uno de los puntos que más polémica ha generado es, sin lugar a dudas, la reforma sobre el adelantamiento en vías convencionales. Hasta este lunes, la velocidad de la carretera se podía rebasar en 20 km/h, algo que queda prohibido. Así, para poder realizar una adelantamiento es necesario o esperar a que el vehículo de delante aminore la marcha, o bien realizar el adelantamiento a la velocidad máxima de la vía, lo que implica más prudencia que nunca cuando invadamos el carril contrario.

4.Mayor seguridad para los ciclistas. Es obligatorio guardar 1,5 metros de distancia con los ciclistas al adelantarlos. Además, y de forma extraordinaria, se puede invadir el carril contrario si las condiciones de tráfico así lo permiten.

5.Una multa más dura por no utilizar los elementos de seguridad básicos. Todo aquel que no utilice el casco, cinturón de seguridad o dispositivos de retención infantil, se enfrentará a la pérdida de cuatro puntos del carnet, sanción que también se aplicará si no se utilizan correctamente dichos elementos.

6.Casco obligatorio para los VMP. La DGT quiere hacer el casco obligatorio, aunque con matices. Y es que no es exactamente de carácter obligatorio que los usuarios de un VMP lleven el casco, puesto que depende de cada ayuntamiento.