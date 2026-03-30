Detienen a un menor en Italia por planear una matanza escolar e instigar a terrorismo racial

Imagen de archivo de un coche de los Carabinieri, la policía italiana

Los detalles El menor está acusado de los delitos de propaganda e instigación a delinquir con motivos de discriminación racial, étnica y religiosa, así como de tenencia de material con fines de terrorismo.

La policía italiana detuvo en Perugia a un menor de 17 años acusado de planear una masacre en una escuela, inspirado en la tragedia de Columbine, y de difundir propaganda terrorista. El joven, originario de Pescara, tenía en su poder manuales para fabricar armas con tecnología 3D y guías para sintetizar explosivos. Además, mantenía contacto con el líder del grupo de Telegram 'Werwolf Division', que promueve la supremacía aria. La operación, coordinada por los Carabineros y la Fiscalía de Menores de L’Aquila, resultó en su traslado a un centro penal y la investigación de otros siete adolescentes vinculados a un entorno digital neonazi y supremacista.

La policía italiana ha detenido en Perugia (centro) a un menor de 17 años acusado de planear un "intento explícito" de cometer una matanza en una escuela, así como de difundir propaganda terrorista e instigar a la violencia por motivos raciales.

El menor está acusado de los delitos de propaganda e instigación a delinquir con motivos de discriminación racial, étnica y religiosa, así como de tenencia de material con fines de terrorismo, informaron los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

El detenido, natural de Pescara pero residente en Perugia - localidades ambas del centro del país- tenía el "intento explícito" de llevar a cabo una matanza en un centro escolar inspirada en la tragedia de la escuela secundaria de Columbine (EEUU, 1999), que planeaba culminar con su propio suicidio.

La matanza de Columbine, en Littleton (Colorado), es considerada la primera masacre de este tipo en un centro de Estados Unidos; fue ejecutada por dos estudiantes que asesinaron a 12 alumnos y a un profesor, hirieron a otras 23 personas y posteriormente se suicidaron.

En los dispositivos del menor se hallaron manuales detallados para la fabricación de armas con tecnología 3D y guías para sintetizar peróxido de acetona (TATP). Esta sustancia, conocida como la "madre de Satán" por su alta inestabilidad y facilidad de creación, fue la misma utilizada en los atentados yihadistas de París y Bruselas.

Los carabinieri subrayaron que el material incautado incluía también protocolos para el sabotaje de servicios públicos esenciales e instrucciones sobre el manejo de sustancias químicas y bacteriológicas peligrosas

La investigación también reveló que el joven mantenía contacto directo con el líder del grupo de Telegram 'Werwolf Division'.

Esta comunidad virtual promueve la supuesta superioridad de la "raza aria" y glorifica a autores de matanzas como Brenton Tarrant (Christchurch, 2019) y Anders Breivik (Oslo y Utøya, 2011), a quienes califican de "santos" para fomentar su emulación.

La operación, coordinada por la sección antiterrorista de los Carabineros (ROS) y la Fiscalía de Menores de L’Aquila (centro), se saldó con el traslado del joven a un centro penal de menores y el registro de otros siete adolescentes en las localidades de Teramo (centro), Perugia, Pescara, Bolonia (norte) y Arezzo (centro).

Los otros menores investigados, integrados en "un ecosistema virtual transnacional de matriz neonazi, aceleracionista y supremacista", son también objeto de pesquisas por delitos de propaganda e instigación a delinquir por motivos de discriminación racial, étnica y religiosa.

Según las autoridades, este entorno digital está diseñado para captar a adolescentes especialmente sensibles a la violencia y al extremismo ideológico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.