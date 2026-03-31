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Operación contra el narcotráfico

Detienen a cuatro personas tras interceptar una narcolancha con casi cinco toneladas de hachís en Huelva

Los detalles Durante la persecución, uno de los tripulantes de la embarcación que transportaba los fardos cayó al agua tras salir despedido, siendo rescatado por una de las patrulleras de la Guardia Civil.

Interceptan una narcolancha en Huelva
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La Guardia Civil ha informado de que tres de los cuatro detenidos en una operación contra el narcotráfico en aguas de Huelva, en la que se ha intervenido casi cinco toneladas de hachís, han ingresado ya en prisión. Por su parte, el conductor de la narcolancha que resultó herido ha recibido al alta hospitalaria y pasará este martes a disposición judicial.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación tuvo lugar, cuando el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, detectó una embarcación cargada con fardos, habitualmente utilizados para el transporte de droga, frente a la costa de Huelva.

De inmediato, se desplazaron hasta el lugar varias patrulleras del Servicio Marítimo. En el momento que localizaron la embarcación, sus ocupantes iniciaron la huida realizando maniobras evasivas de gran riesgo para la integridad de los agentes.

Durante la persecución uno de los tripulantes de la embarcación que transportaba los fardos cayó al agua tras salir despedido, siendo rescatado por una de las patrulleras de la Guardia Civil.

Dada la peligrosidad de la situación, los agentes intervinieron para garantizar la seguridad de todos los implicados, realizando primero disparos disuasorios al aire y posteriormente, dirigidos a zonas no vitales, resultando herido en una pierna el piloto de la narcolancha.

Finalmente, la embarcación semirrígida fue interceptada y se han localizado 123 fardos de hachís con un peso aproximado de 4.920 kilogramos y han sido detenidos sus tres tripulantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública, que ya han ingresado a prisión.

Por su parte, el piloto de la narcolancha que resultó herido ya ha sido dado de alta este lunes y pasará a disposición judicial este martes.

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