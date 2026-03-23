Detienen a cinco menores tras apuñalar a un adolescente de 14 años en Madrid

Los detalles Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, donde un menor de 14 años fue atendido por el Samur-Protección Civil por dos puñaladas en el tórax y la ingle.

La Policía Nacional ha arrestado a cinco jóvenes, de entre 16 y 17 años, por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a un menor de 14 años en Chamartín, Madrid. El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas cerca de la calle Clara del Rey, donde el menor fue asistido por el Samur-Protección Civil tras recibir dos puñaladas en el tórax y la ingle, siendo trasladado al hospital. Los detenidos, de nacionalidades española, dominicana y hondureña, enfrentan cargos por tentativa de homicidio. Tres de ellos ya contaban con antecedentes penales.

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de 16 y 17 años como presuntos responsables de la agresión con arma blanca anoche a otro menor de 14 años en el distrito madrileño de Chamartín, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 22:00 horas en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, donde un menor de 14 años fue atendido por el Samur-Protección Civil por dos puñaladas en el tórax y la ingle, por las que tuvo que ser trasladado al hospital.

La Policía Nacional realizó entonces batidas por la zona y logró detener a los cinco menores, a los que se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y por lo que fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).

En concreto, los detenidos tienen entre 16 y 17 años y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña. Tres de ellos tienen antecedentes previos.

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