Ahora

En Chamartín

Detienen a cinco menores tras apuñalar a un adolescente de 14 años en Madrid

Los detalles Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, donde un menor de 14 años fue atendido por el Samur-Protección Civil por dos puñaladas en el tórax y la ingle.

Detienen a cinco menores tras apuñalar a un adolescente de 14 años en Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de 16 y 17 años como presuntos responsables de la agresión con arma blanca anoche a otro menor de 14 años en el distrito madrileño de Chamartín, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 22:00 horas en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, donde un menor de 14 años fue atendido por el Samur-Protección Civil por dos puñaladas en el tórax y la ingle, por las que tuvo que ser trasladado al hospital.

La Policía Nacional realizó entonces batidas por la zona y logró detener a los cinco menores, a los que se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y por lo que fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).

En concreto, los detenidos tienen entre 16 y 17 años y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña. Tres de ellos tienen antecedentes previos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán hace oídos sordos a la amenaza de Trump y avanza que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas
  2. Colas, restricciones y miedo al desabastecimiento: los bolsillos del mundo sufren la subida del combustible por la guerra en Irán
  3. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. Salarios al descubierto: una nueva directiva europea desvelará a partir de junio los sueldos entre trabajadores del mismo puesto
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"