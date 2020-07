Un grupo de jóvenes turistas británicos han protagonizado una noche de desenfreno en Magaluf que ha acabado con un detenido. En Punta Ballena, varios turistas saltaron encima de algunos coches mientras realizaban diversos cánticos.

No se aprecia ni rastro de las medidas de prevención contra el coronavirus, como el uso de mascarilla o la distancia de seguridad. Se han podido ver varios vídeos compartidos en redes sociales en los que se aprecia la imprudencia y el desenfreno de estos turistas.

La televisión autonómica 'IB3' también recoge imágenes de la playa de la Palma, muy concurrida en la noche del viernes. Son imágenes que se producen a pocas horas de que se implante el uso obligatorio de mascarilla en las Islas Baleares.

Este domingo, la Policía Local de Ibiza también ha interpuesto 26 denuncias a distintos establecimientos por incumplir las medidas de seguridad contra la COVID-19, después de intervenir una fiesta privada en la que había 85 personas, según ha informado el consistorio.

Se llevaron inspecciones en 14 establecimientos nocturnos, levantando esas 26 actas por infracciones, como no llevar mascarilla, no cumplir con los aforos máximos permitidos o no tener dispensadores de hidrogel.