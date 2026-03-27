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Dos denuncias contra él

Detenido un médico de Cullera (Valencia) acusado de agredir sexualmente a dos pacientes

Los detalles El detenido tiene sendas órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su actividad.

Imagen de archivo de la Guardia CivilImagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

La Guardia Civil ha detenido a un médico de un centro de salud de Cullera (Valencia) por al menos dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos mujeres, a las que, según manifestaron estas, realizó acciones que las violentaron con el pretexto de que eran necesarias para la atención facultativa.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer, quien había acudido al servicio de urgencias del centro de salud de la localidad por un cuadro de malestar general. Según su testimonio, el facultativo habría realizado acciones que hicieron sentir a la víctima violentada sexualmente, bajo pretexto de ser necesarias para la atención médica.

A raíz de esta denuncia, por parte de los agentes que llevaron a cabo la investigación se localizó a una segunda mujer que manifestó haber sufrido hechos similares. Entonces procedieron a la detención de un hombre de 35 años y nacionalidad venezolana-francesa al que se atribuyen dos delitos de agresión sexual.

El detenido tiene sendas órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su actividad, y está apartado del servicio. La Guardia Civil insta a cualquier persona que crea haber podido ser víctima a ponerse en contacto con el cuartel de Cullera.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera, y las diligencias fueron entregadas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca Plaza número 1.

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