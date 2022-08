Detenido un joven de 19 años por arrojar basura desde su casa en Sevilla. Orgulloso de sus hazañas subía los vídeos a redes sociales como 'TikTok'. Las publicaciones llegaron a acumular, en pocas horas, más de mil reproducciones. Los agentes lo han podido identificar gracias a técnicas OSINT que permiten el rastreo de redes sociales.

El joven se dedicaba a preparar todo con tiempo y luego retransmitirlo en sus redes. En uno de los vídeos que ha compartido se puede ver cómo prepara la basura que quiere lanzar por su ventana y espera a que un coche pase para lanzarla con tal fuerza que desde su casa se puede escuchar el golpe que hace contra el capó del coche.

Los vecinos se muestran indignados por lo sucedido. "Me parece vergonzoso", desvela una persona mientras que otra recrimina el motivo por el que lo hizo. "Para hacerse viral o conseguir seguidores, no sé qué querría conseguir". Unas acciones de las que el joven no dudaba en presumir en sus redes, eso sí, escondiéndose para no ser visto una vez que lanzaba la basura por el balcón. Al personarse la Policía en su domicilio, y tras ver los vídeos, no ha dudado en reconocer su autoría.