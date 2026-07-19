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En la barriada de La Picuriña

Un detenido y dos heridos tras una disputa vecinal que acabó con disparos de perdigones en Badajoz

Los detalles El conflicto se habría iniciado por dos mujeres y un hombre por un asunto privado y a los que un vecino les recriminó el revuelo causado.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalAgencia EFE
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La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre en la barriada de La Picuriña de Badajoz tras disparar con una escopeta de perdigones y herir a dos personas.

El hecho se ha producido en la noche de este pasado sábado como consecuencia de una discusión entre unos vecinos, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press. En concreto, el conflicto se habría iniciado entre dos mujeres y un hombre por un asunto privado del que no han trascendido detalles.

Un vecino, que presenciaba la discusión desde su casa, habría recriminado el revuelo causado, ante lo cual el hombre implicado en la discusión habría aparecido delante de la casa del vecino y habría disparado con su escopeta, hiriendo de carácter leve a los dos ocupantes de la vivienda, según ha informado el diario 'HOY', que ha adelantado la noticia.

La Policía Nacional ha desligado esta discusión de otros sucesos que han acontecido en Badajoz durante los últimos meses y ha ceñido este suceso a una resolución de conflictos "de manera violenta".

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