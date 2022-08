Que la resaca y el hastío que no ha dejado la pandemia no nos iba a arruinar estas vacaciones, lo teníamos claro desde el principio de verano. Otra cosa es el agujero que nos deje en el bolsillo a la vuelta en septiembre. La incesante inflación que venimos arrastrando en los últimos eses ha provocado que estas sean las vacaciones más caras de la historia. Aunque el gasto en vacaciones y el número de visitas internacionales ha crecido, el turismo no alcanza aún los niveles prepandemia, según la patronal del Turismo Hosteltur.

No es de extrañar, teniendo en cuenta que solo los hoteles están un 45,4% más caros que el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Vamos, que a estas alturas todavía queda quien anda rebuscando entre los portales y agregadores turísticos la mejor oferta para este mes de agosto, el mes de las vacaciones por antonomasia.

Por eso, no está de más saber cuáles son los destinos más baratos para este mes de agosto. El portal de vacaciones Holidu, un agregador que compara ofertas de más de 15 millones de casas de vacaciones, ha elaborado un listado con el precio medio de la estancia para el puente de agosto según las comunidades autónomas e islas.

Para presupuestos ajustados, hay opciones de interior y playa. Así, según el precio de la estancia media en alquiler vacacional de Holidu, las comunidades más baratas son Extremadura (101€), Canarias (107€) y Castilla y León (110€). Al revés, los destinos más exclusivos los encontrarás en Cataluña, con 186€ la noche de media, País Vasco (204€) y Baleares (314€).

En las islas, las noches más baratas están en las Canarias: La Gomera, El Hierro y La Palma, en las que las estancias, siempre de media, no alcanzan los 100 euros. En el otro lado encontramos a Ibiza, que supera al resto con creces con 580 € de media por noche, como refleja el siguiente gráfico.

Los datos están extraídos de la base de datos de Holidu, que alberga 15 millones de alojamientos entre apartamentos, bungalows y casas rurales de España, pero también de otros países de Europa.

Fuera de España, Polonia, Hungría y Alemania tiene la oferta más económica de Europa, según este portal, con 105€, 106€ y 123€ euros respectivamente la estancia media. Nada que ver con Reino Unido, donde los precios se disparan más del doble que la oferta polaca.

Consejos para encontrar lo más barato

Por supuesto, al tratarse de precios medios, puedes encontrar en todos los casos tanto ofertas, pero además Holidu recomienda tener en cuenta otros consejos para dar con la mejor oferta.