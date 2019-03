Desarticulada una red que introducía inmigrantes de manera irregular en España

La Guardia Civil ha detenido en Andosilla (Navarra) a siete personas acusadas de pertenecer a una organización dedicada a facilitar la entrada en España de modo irregular a inmigrantes marroquíes, a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 5.000 y 10.000 euros.



Con las detenciones de esas siete personas de origen marroquí se da por desarticulada una red dedicada a la entrada irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos, informa la Guardia Civil en un comunicado en el que indica que además se ha liberado a una víctima que la organización tenía retenida por no haber saldado la deuda contraída.



La organización captaba en Marruecos a ciudadanos que estaban dispuestos a abonar unas sumas de dinero pactadas previamente, bajo la promesa de facilitarles el traslado hasta territorio español, generalmente hasta Navarra, para una vez allí facilitarles los trámites documentales y administrativos necesarios para poder regularizar su situación.



El traslado se realizaba en vehículos convencionales pertenecientes a los integrantes de la organización, así como transportes marítimos regulares que realizan los trayectos entre Marruecos y España.



Los inmigrantes, según la investigación, entraban en España, con documentación que le entregaba la red y que pertenecía a otros individuos coincidentes con su aspecto físico, suplantando así su identidad, o bien ocultos en vehículos en condiciones "muy precarias, con las que se ponía en riesgo su integridad física, debido a las largas distancias recorridas".



Finalizado el trayecto, en la mayoría de los casos, no se llevaba a efecto lo pactado entre la víctima y los captores ya que no se facilitaban los trámites necesarios para regularizar su situación, por lo que quedaban en situación de desamparo.