El 'no' de las derechas a la ley 'ómnibus' incrementará los desahucios, que ya crecieron aun con la ley vigente

Tras el no a ley Omnibus

El no en el Congreso a la ley Omnibus no solo afecta a la subida de las pensiones y a las rebajas en transportes; también a los desahucios a los vulnerables que se quería prorrogar hasta finales de 2025. Se prevé, por tanto, un aumento de desahucios y eso que con la ley de protección vigente el año pasado aumentaron casi un 8% (+7,8%) en el segundo trimestre.

Una realidad que sufren centenares de personas, entre ellos Mariano quien ha sido desahuciado hace pocos días. "El 23 de mayo se paró por vulnerabilidad. Si era vulnerable en mayo ahora más… No sé por qué no se ha parado", asegura. A pesar de los informes de vulnerabilidad de servicios sociales, de que no tiene ingresos y de que sufre una enfermedad, el miércoles, fue expulsado de su casa, sin alternativa habitacional.

Mariano afirma que le ofrecieron tres días en una pensión, pero que dijo que no porque "así me acostumbro al frío". Ahora está en casa de una vecina del barrio. Él tenía un alquiler de renta antigua, lo único que dejó de pagar: las facturas del agua. "Reconozco mi deuda: agua. Es un impago forzado".

Al mismo tiempo, denuncia que han sido los propietarios quienes no le daban los recibos para pagar. Propietarios que, denuncia la Plataforma de Afectados por Hipoteca, tienen varias viviendas, hoteles, cotos de caza y un lujoso club deportivo en Madrid. "Desde la PAH se ha intentado acceder a una negociación. Por parte de la familia no hubo respuesta", apunta Auri Díaz, miembro de la PAH.

Según un estudio, el Real Decreto que planteaba la paralización de los desahucios para los más vulnerables y frenó hasta 58.000 desahucios en España. Un 25% del total. "La moratoria ha servido porque ha paralizado decenas de miles de desahucios, pero aun así hay muchas personas que quedaban fuera", explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio de DESCA.

"Al final prima lo que diga el juez. Mariano tiene el informe de vulnerabilidad. Es difícil acceder a ese informe. Si en un caso tan explícito no ha entrado, que no habrá pasado en otros casos", concluye. Por eso, tras la caída del decreto esta semana piden medidas a largo plazo que no sean solo temporales.