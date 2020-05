El PSOE, Izquierda Unida, Unidas por Santander, PACMA han denunciado y pedido explicaciones sobre el estado en el que han aparecido las focas y leones marinos del zoo de la Magdalena, a raíz de la denuncia de varios particulares que han publicado en las redes sociales imágenes y vídeos de un ejemplar muerto semitapado con una bolsa y otros en pésimo estado.

Izquierda Unida ha anunciado que está valorando la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía el estado de los animales del zoo de Santander, y su concejal en la coalición Unidas por Santander ha registrado en el Ayuntamiento de Santander varias preguntas dirigidas a la concejala y al director general de Medio Ambiente para pedir explicaciones.

UxS señala en un comunicado que, según las imágenes y vídeos que se han publicado en las redes sociales, "varias focas han fallecido durante estos días, dejando sus cadáveres expuestos a la vista de los visitantes, y parece que ha habido algún problema con el filtro del agua que baña esa zona y que es vital para los animales que allí viven".

"Queremos saber si se están cumpliendo los estándares mínimos que ese espacio necesita y que expliquen si conocen las razones por las cuales los animales han sufrido el estado de abandono que ha sido denunciado recientemente", explica el concejal de la formación, Miguel Saro.

A su juicio, "es realmente sorprendente que el Ayuntamiento de Santander proponga como una de sus principales tareas para lo que queda de año divulgar el buen nombre de la ciudad como atractivo turístico mientras desatiende una de sus atracciones principales, que es el Palacio de la Magdalena y el zoo que se encuentra en él". Para Saro, "lo más importante es realmente averiguar si cumple los estándares mínimos de cuidado animal que debe exigirse a este tipo de instalación".

"Vamos a proponer la modificación del centro y, a la vista de lo que nos contesten, exigir la eliminación del mismo si no cumple con los estándares básicos, que es bastante probable que ocurra", ha concluido.

Asimismo, PACMA ha denunciado en su perfil de Twitter que "este zoológico inmundo lleve décadas asentado en Santander" y le han preguntado a su alcaldesa que "cómo puede permitir que los animales estén en esta situación". "Le exigimos que cierre este lugar y rescate a esos animales con urgencia", han reclamado desde el partido animalista.

Izquierda Unida valora denunciar ante la Fiscalía

Además, IU valora denunciar ante la Fiscalía el estado de los animales del zoo de Santander, un espacio "anacrónico y perjudicial para la fauna que lo habita". Para ello, está recopilando la información necesaria sobre las condiciones del recinto y de los animales.

Con independencia del proceder del animal muerto, desde IU consideran que "la situación penosa de estos animales no es nueva" para los leones marinos y pingüinos del espacio. "Recordemos que hace años había leones en un recinto minúsculo y hasta osos polares en una comunidad en la que en verano se sobrepasan los 25 grados de temperatura en muchos días", afirma en un comunicado.

Para IU, "los zoos y, particularmente este, representan la deshumanización de sociedades que creen que los animales pueden exponerse como trofeos y reclamo turístico, cuando realmente deberían de estar en libertad".

Y matiza que, en caso de ser animales criados en cautividad o con imposibilidad de ser liberados, "un minizoo de estas características no responde a los estándares de bienestar animal que, no sólo necesita la fauna, sino que reclama con pujanza la población".

Por ello, consideran que "ha llegado el momento de que la Magdalena se adapte al siglo XXI", competencia del ayuntamiento de la capital, y que desde el Gobierno autonómico "saquen del cajón" la Ley de Bienestar y Protección animal". "Esta Ley, siendo insuficiente tras el rechazo de nuestras alegaciones, al menos significaría tener un marco legislativo con el que poder trabajar y ampliar el alcance", concluye IU.

Aguas estancadas

También el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su preocupación por la situación del minizoo del Palacio de La Magdalena tras visualizar las imágenes de las redes sociales, en las que además del ejemplar muerto semicubierto con un plástico, se ve una foca flotando cubierta de verdín y sin sumergirse en unas aguas estancadas y la zona de los leones marinos, sin agua y con uno de los animales "en situación de vulnerabilidad emitiendo llantos o rugidos".

El PSOE afirma que "no parece un hecho aislado" ante la situación de "abandono" que se desprende de las fotos en cuestión, que trasladan una imagen del trato a los animales "inconcebible e inadmisible". El principal partido de la oposición pedirá que se analice el estado de las aguas del minizoo porque en su opinión "todo parece indicar una dejación de funciones".

"Las imágenes que hemos visto son gravísimas, no se puede tolerar en ningún lugar del mundo el trato que parecen recibir los animales en el minizoo en estos momentos, pero es sorprendente que en una ciudad que pretende ser un reclamo turístico del siglo XXI el maltrato animal sea una seña de identidad", afirma el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, en un comunicado.

El PP rechaza el "circo mediático"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santander, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha aclarado que la muerte del león marino se ha producido por una "neumonía", tal y como ha confirmado el equipo veterinario encargado del cuidado de los animales, que al igual que el resto de operarios del recinto, "han trabajado durante el estado de alarma para garantizar el cuidado de todas las especies, así como de las instalaciones".

La edil ha rechazado "el circo mediático en el que tan bien se mueven algunos" y ha asegurado que en el zoo "se hacen laborales de mantenimiento de forma periódica para oxigenar y facilitar la entrada de agua del mar y que los animales estén en las mejores condiciones".

La responsable de Medio Ambiente ha destacado la longevidad de este animal que tenía 30 años y ha explicado que la media de vida de esta especie se sitúa entre los 20 y los 30 años dependiendo de si viven en cautividad o en libertad.

De este modo, Rojo ha puesto en valor "la calidad de los cuidados" que reciben en el recinto de La Magdalena, al que fueron cedidos por considerarse el lugar adecuado para pasar la última etapa de su vida. También ha matizado que "todos los animales del recinto son de temperatura cálida" y que estas instalaciones son "muy valoradas en el exterior" por funcionar con agua salada procedente directamente del mar.

La plataforma ZOOXXI pide el cierre del zoo

La Fundación Franz Weber (FFW), a través de la plataforma ZOOXXI, ha reclamado al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, el cierre del zoo de la Magdalena. En una carta dirigida a Revilla, la Fundación insta al presidente de Cantabria a "cumplir" con la normativa sobre bienestar animal en parques zoológicos y a que "determine" el cierre del minizoo de La Magdalena, ubicado en un espacio dependiente del Ayuntamiento de Santander, y "facilite" una reubicación de los animales.

Señala que la muerte de un animal marino en estas instalaciones se suma a imágenes divulgadas ayer en la red social Twitter, "donde se cuestiona el correcto mantenimiento y manejo de los animales". Por ello, plantea a Revilla un plan de "tres fases", comenzando por enviar a "profesionales a entregar alimento y atención veterinaria urgente a los animales", siguiendo por un "proceso de reubicación" de todos ellos y "garantizar una derivación basada en criterios éticos y científicos a otros espacios adecuados", para finalizar con la "inhabilitación" de La Magdalena para volver a tener animales.

En este sentido, FFW advierte de que "existe base legal para justificar una intervención inmediata", pudiendo incurrir incluso en un delito de maltrato animal contemplado en el artículo 337 del Código Penal, sancionado con hasta dos años de prisión y la inhabilitación para la tenencia, comercio o profesión relacionada con animales por un máximo de 36 meses.

La ONG internacional ha detectado también posibles infracciones administrativas, como el "maltrato, abandono o deterioro intencionados o por negligencia de los animales de un parque zoológico" de la Ley de Parques de 2003 y una infracción muy grave con arreglo a la Ley de protección de los animales de Cantabria de 1992.

Más de 10.000 firmas en 'change.org'

Por otro lado, y en relacion con este mismo tema, la plataforma 'change.org' ha informado de que ha recogido más de 10.000 firmas para pedir al Ayuntamiento de Santander el cierre del minizoo de La Magdalena.

Los creadores de la petición change.org/CierreMagdalena, puesta en marcha tras la muerte de un león marino en el zoo, denuncian que en estas instalaciones los animales "no tienen espacio" y se muestran "enfermos y apáticos". Además, aseguran que durante el estado de alarma algunos de "han fallecido en situaciones horribles".

En este sentido, señala que se trata de un espacio turístico "muy concurrido por visitantes de todas partes" que dispone de un minizoo que alberga animales marinos (pingüinos, leones marinos y focas) "aislados, en malas condiciones y en un ecosistema que no les pertenece".

"Los animales no tienen espacio, se muestran enfermos, apáticos, no lucen nutridos ni disponen del agua necesario, pues está lleno de arena y, distando más de lo que se les puede ofrecer aquí, es un ecosistema que no les pertenece por su condición climática y ambiental", señalan textualemente.

Recuerdan, asimismo, que esta situación "lleva sucediendo desde hace décadas" y, de hecho, esta no es la primera petición que se crea en la plataforma solicitando el cierre de la Magdalena, ya que hace tres años reunieron "más de 3.000 firmas con el mismo fin".

A continuación, el hilo de Twitter en el que un usuario denunció el estado del zoo de la Magdalena, y alertó de la muerte del león marino. En él, muestran el "color verdoso" de las "aguas estancadas" en las que viven las focas, así como el alarmante estado de los animales que se encuentran en el zoo.