"No solo matan las bombas, los tratados y los pactos también lo hacen", con esta frase los integrantes de la acción quieren sensibilizar a la sociedad ante el drama que afecta a migrantes, refugiados y desplazados.

Durante la actuación, una de las integrantes del grupo se ha hecho pasar por una ciudadana afgana: "Como soy afgana, no tengo derecho a asilo. No se me considera refugiada".