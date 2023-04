En Briñas, La Rioja, los carteros temen ir a dejar paquetes o cartas debido a que los perros de varias casas les han atacado más de una vez. Una situación que ha provocado que desde Correos hayan optado por cortar el reparto en dichas viviendas.

José Félix es uno de estos carteros que ha sufrido el ataque de un perro. Ahora, desvela a laSexta cómo fue ese dramático momento. "Justo al abrir la puerta me encontré con un perro encima. Me mordió primero en el pecho y se me plantó en la cabeza", explica.

El animal llegó a morderle en el cráneo, causándole unas heridas por las que, un mes después, continúa de baja. "El perro consiguió tumbarme en el suelo. Vino el dueño y me lo arrancó. Al arrancármelo sentí claramente cómo me quitaba un trozo de tejido", recuerda.

A pesar del tiempo que ha pasado, José Félix reconoce que todavía sigue reviviendo el momento del ataque cada día. "Cierro los ojos y veo al perro aquí en la cabeza. Yo sigo con el perro, estoy obsesionado", desvela.

Lo cierto es que, a pesar de todo, los vecinos reconocen que el dueño del animal continúa llevándolo suelto y sin bozal. Este no es el único caso que se ha producido en este lugar. Hace una semana, otra cartera también sufrió mordeduras cuando tres perros se escaparon de una casa.

"La compañera acabó encima de un capó con tres perros ladrándole. Está bien, tiene una mordedura en la mano y arañazos", explica Alberto San Emeterio, delegado de Correos de la UGT en La Rioja.

Los dos carteros han denunciado ya los hechos y el resto de trabajadores aseguran que tienen miedo. "El miedo en el que nos vemos los trabajadores y trabajadoras de Correos cada día en nuestro puesto de trabajo ante la agresión de perros", reconoce Alberto.