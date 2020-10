Marcella Mares, madre y estudiante, ha acudido a las redes sociales para denunciar una humillación a la que ha sido sometida después de explicar a uno de sus profesores del Fresno City College, en California, que habría momentos en los que apagaría la webcam de las clases online para dar de comer a su bebé de 10 meses.

Su profesor decidió que los alumnos debían conectar la cámara y el micrófono para asegurarse de que asistían a las clases virtuales. Ella le comentó que no tenía ningún problema con la medida pero que podría necesitar apagarlos en alguno momento para alimentar a su hija.

"Eso no es lo que debes hacer durante la clase. Hazlo en tu tiempo libre", le espetó el profesor, lejos de mostrar un mínimo gesto de comprensión por su parte. De hecho, según ha contado Mares a la 'CNN', ninguno de sus otros profesores le ha puesto impedimentos o problemas para compaginar su formación con el cuidado de su bebé.

Horas más tarde de la brusca charla con su profesor, la joven tenía una clase por Zoom con él. Este decidió iniciar la lección contándole a todos los alumnos lo sucedido y les dijo que había recibido el correo de una alumna que le decía que "tenía que hacer cosas inapropiadas durante el tiempo de la clase".

Este gesto no gustó para nada a Marcella, quien no entendía que, además de decirle lo que podía o no podía hacer con su hija en casa, la ponía en evidencia delante de sus compañeros diciendo que había recibido un correo "extraño" sobre cosas "inapropiadas":

La motivación de Marcella por los estudios se desvaneció. Se sentía humillada. "Las madres que amamantan o que están tratando de hacer malabares entre escuela, trabajo y un niño deben de ser elogiadas y no menospreciadas y humilladas", ha defendido en una publicación en su cuenta de Instagram.

Además, ha aclarado que los cuidados de su hija son lo más importante: "Amo a mi bebé y elegiría su salud sobre cualquier cosa o persona cualquier día de la semana".

Marcella ha acompañado estas líneas con una imagen en la que aparece realizando sus tareas de clase mientras da el pecho a su hijo para demostrar que sí puede estar concentrada en sus estudios y atender las necesidades básicas de su hija al mismo tiempo.