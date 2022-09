Hace unas semanas, José Cabrera, expresidente de la Sociedad Española de Toxicología, advertía en Más Vale Tarde sobre las consecuencias de la inhalación de óxido de nitrógeno. El experto aseguró entonces que esta sustancia puede llegar a producir la muerte en personas con problemas cardíacos. A esta alarma se ha sumado el Consejo General de Dentistas, quien ha recordado que los sanitarios que lo utilizan, incluyendo los dentistas, deben recibir una formación específica sobre su buen uso, indicaciones, contraindicaciones, así como sobre las medidas a tomar en caso de complicaciones.

El óxido nitroso está exclusivamente restringido a prescripción facultativa, ya que puede conllevar riesgos graves, como la bajada brusca de la presión arterial, infarto de miocardio, hipoxia (falta de oxígeno) o alucinaciones visuales, entre otras. Esta sustancia, más conocida como 'gas de la risa', es un gas incoloro que se utiliza para la sedación y el control del dolor, y cuyos efectos son la aparición de euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risa incontrolada, descoordinación motora, visión borrosa, confusión y cansancio.

Estos síntomas van directamente asociados a la inhalación del gas, por lo que desaparecen de manera inmediata en unos 3-5 minutos después de suspenderlo. Estados Unidos e Inglaterra son los países donde más aumento de casos se están produciendo y, de hecho, el primero ha prohibido la venta de botes de nata montada a menores de 21 años. Ante este escenario, los profesionales sanitarios han avisado sobre esta nueva forma de consumir este gas ya está produciendo un aumento de los casos de problemas neurológicos y daños en la médula espinal por su uso.

"En las clínicas dentales se utiliza, fundamentalmente, para intervenciones no demasiado largas en pacientes que no controlan o controlan mal su grado de ansiedad (odontofobia). Está clasificado dentro del grupo de anestésicos, aunque suele usarse en concentraciones menores mezclado con oxígeno. De esta manera, no se duerme al paciente, el cual puede seguir colaborando sin sentir dolor ni recordar nada de ese periodo debido a su efecto amnésico. Asimismo, su uso debe ir precedido de un análisis previo del estado de salud de la persona que va a recibirlo, de su edad, de su peso, de la posible asociación a otros fármacos o drogas", ha dicho el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino.

Además, el experto ha comentado que el uso de este gas suele ir asociado al consumo de otras sustancias como el alcohol o drogas, lo que incrementa los riesgos para la salud, al producirse desinhibición y pérdida del sentido de riesgo. "El incremento de su autoconsumo por parte de jóvenes y adolescentes debe considerarse un serio problema de salud pública. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, de 2019-20, casi el 9 % de los jóvenes de 16 a 24 años consumieron óxido nitroso en el último año, frente al 6,1 por ciento en 2012-13", ha zanjado Castro.