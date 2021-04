Un jurado popular ha declarado por unanimidad a Juan Francisco López culpable de haber asesinado en junio de 2018 a Laia, una menor de 13 años a la que estranguló y acuchilló tras haberla agredido sexualmente en su domicilio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En su veredicto, leído este viernes en la Audiencia de Barcelona, el tribunal popular ha considerado por unanimidad que el procesado es culpable de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento en el contexto de un delito contra la libertad sexual y de agresión sexual a menor de 16 años, por los que la Fiscalía y la acusación solicitan prisión permanente revisable, así como 10 años de cárcel.

El crimen se remonta a la tarde del 4 de junio de 2018, cuando el asesino confeso interceptó a la víctima, que bajaba sola por la escalera desde casa de sus abuelos, vecinos del inmueble, y la asfixió ayudándose de una correa de perro en su vivienda, donde también la apuñaló y agredió sexualmente.

Las claves del caso

Juan Francisco López siempre defendió que mató a la menor porque la confundió con un ladrón al estar bajo los efectos de las drogas. Tanto las hermanas como la expareja del acusado aseguraron que consumía droga, que tenía episodios de paranoia y que era agresivo.

La madre de Laia explicó que no buscaba venganza, sino justicia. "A la justicia no le puedo pedir que me devuelva a mi hija", explicaba ante los medios. Su petición era entonces que el ahora culpable pasase "muchos años en la cárcel y que cuando salga tengamos la garantía de que puede vivir en sociedad, porque si no, ha sido un peligro para Laia y lo seguirá siendo para cualquier persona".