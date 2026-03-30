"Me daba la absolución siempre de rodillas y acercaba sus genitales a mi cara": habla José Luis, víctima de un cura de la diócesis de Getafe

Los detalles José Luis sufrió abusos sexuales por parte de un cura de Getafe, en el sur de Madrid, cuando tenía 16 años. Ahora, ha contado su sufrimiento a la 'Cadena Ser'. "Éramos niños y le daba igual. ¿Por qué a unos niños, pero qué habíamos hecho?", se pregunta.

El Gobierno y la Iglesia han firmado un protocolo para reparar a las víctimas de abuso sexual, permitiendo solicitar indemnizaciones desde el 15 de abril. Se evaluarán casos individualmente, especialmente aquellos donde los abusos hayan prescrito o el agresor haya fallecido. El defensor del pueblo tendrá la última palabra, y la Iglesia se encargará de las compensaciones. Un testimonio estremecedor es el de José Luis, quien sufrió abusos a los 16 años por parte de un cura en Getafe. Relata cómo el cura lo obligaba a confesarse casi a diario, aprovechando para abusar de él. Además, el cura ofrecía alcohol a menores para ganarse su confianza y perpetrar los abusos. José Luis recuerda dolorosamente los episodios y se pregunta por qué fueron víctimas siendo niños.

Después de muchas denuncias y demasiado tiempo esperando, según las víctimas, el Gobierno y la Iglesia han llegado a un acuerdo para la reparación de las víctimas de abuso sexual. Este lunes, ambas partes han firmado un protocolo. A partir del 15 de abril se podrán solicitar las indemnizaciones y, ya han asegurado, que se estudiará cada caso de forma individual.

Siempre en casos en los que los abusos hayan prescrito, por el paso del tiempo desde el momento del delito, o en los que el agresor haya muerto. La última palabra la tendrá siempre el defensor del pueblo y la Iglesia pagará a las víctimas.

Uno de esos casos es el de José Luis. Con 16 años sufrió abusos por parte de un cura de Getafe, en el sur de Madrid. Este lunes, la 'Cadena Ser' ha difundido su estremecedor testimonio.

Según ha relatado esta víctima de la diócesis de Getafe, el cura en cuestión le obligaba a confesarse casi todos los días y, cuando lo hacía, aprovechaba para tocarle, besarle y acercar su cuerpo hacia él. Tanto, que le ponía los genitales a la altura de su rostro. "Ponía sus genitales en mi cara y notaba su erección", denuncia José Luis.

"Siempre era la persona que me confesaba, casi siempre acabábamos en la capilla o en la sacristía o en un despacho parroquial y entonces, allí, me daba la absolución, siempre de rodillas ante él y siempre acercaba sus genitales a mi cara y yo notaba la erección", ha relatado a la 'Cadena Ser'.

José Luis fue víctima de un cura de la diócesis de Getafe: "Siempre nos invitaba a cerveza, incluso siendo menores de edad"

Pero el sufrimiento y los abusos que vivió este chico de 16 años fueron mucho más allá. Según ha contado Jose Luis, el cura de Getafe les ofrecía alcohol para ganarse su confianza. "Siempre nos invitaba a cerveza, incluso siendo menores de edad. Con dos cervezas, con 16 años, no vas borracho de caerte, pero evidentemente la percepción de la realidad es otra", ha recordado, para luego contar cómo "entonces, aprovechaba". "Te tocaba el culo, te daba muchos besos, te pedía un masaje o te tocaba una teta".

"Recuerdo el olor o cómo me pedía que le diera un masaje", sigue la víctima recordando otros episodios de abuso. Y cuenta: "En una peregrinación en la que a un cura de Arroyomolinos le dio un tirón en la pierna y, como a él le gustaba tanto que yo le diera masajes, me pidió que lo hiciera con aquel señor. Se bajó los pantalones y le tuve que dar un masaje al señor aquel, pero me acuerdo de mirarle a él y tenía aquellos ojos, aquella mirada; era asqueroso".

"Éramos niños y le daba igual. ¿Por qué a unos niños, pero qué habíamos hecho?": habla José Luis, víctima de un cura de la diócesis de Getafe

Y sentencia con una frase o pregunta al aire que muestra todo el dolor y agonía que vivió esta víctima de abusos sexuales por parte de la Iglesia. "Éramos niños y le daba igual. ¿Por qué a unos niños, pero qué habíamos hecho?".

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