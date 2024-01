La Guardia Civil ha alertado una nueva estafa de phishing que ha afectado a varios clientes de Endesa. Concretamente, los ciberdelincuentes han suplantado la identidad de la Empresa Nacional de Electricidad con el fin de robarles los datos.

El Incibe ha detectado la campaña de suplantación a Endesa y tal y como detalla el comunicado, los delincuentes, a través de correos electrónicos fraudulentos, comunican a las víctima que tienen un reembolso pendiente de 200€, que pueden cobrar accediendo a una supuesta plataforma que en realidad suplanta la imagen de la web “Mi Endesa”. Así consiguen que las víctimas ingresen su información personal y bancaria y robarle sus datos.

La Guardia Civil ha compartido una captura de pantalla de los correos en cuestión y el Incibe ha señalado algunos de los asuntos detectados para este tipo de ataque son los siguientes, aunque no se descartan que se hayan empleado otros similares.

Reembolso 200 Euros Endesa

¡Endesa! | reembolso

геемbоIsо | N°ES#XXXXXXXXXXXXX????

Qué hacer si has recibido este correo

Este tipo de estafas, a día de hoy, son habituales y lo primero que advierten los expertos es no abrir correos sospechosos de fraude y contactar con la empresa de cuestión antes de aportar algún tipo de dato y nunca pinchar en uno de los enlaces que aparecen en los e-mails sospechosos. En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha advertido a aquellos que hayan recibido este estilo de correo y que no hayan pero no has pulsado en el enlace adjunto, ni proporcionado sus datos, deben marcarlo como spam y eliminarlo de tu bandeja de entrada.

Mientras que a ellos que hayan caído y accedido al enlace del correo, introducido datos personales y bancarios, los expertos recomiendan: