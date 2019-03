Cuatro grandes incógnitas de la tragedia de Ceuta

Cuatro días después de la tragedia, aún quedan sin resolver cuatro grandes incógnitas de la actuación de la Guardia Civil y de la postura de Delegación de Gobierno en Ceuta.

¿Pisaron suelo español estos hombres? La Guardia Civil asegura que oficialmente no se alcanza territorio español hasta que no rebasan la línea que formaron los agentes al borde de la playa. Una afirmación absurda para la comisión de ayuda para el refugiado. "La Guardia Civil no es una barrera, porque en tal caso si los agentes hubieran retrocedido hubieramos tenido que extender la frontera varios kilómetros", afirma Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR.

¿Fue legal devolverlos a territorio marroquí? Un vídeo grabado por testigos muestra cómo estos inmigrantes son obligados a bordear el espigón que separa Ceuta de Marruecos, mientras la Guardia Civil se ampara en un convenio firmado con Marruecos. Varias ONGs denuncian la ilegalidad de estas devoluciones en caliente, sin identificaciones ni asistencia: "Fue ilegal a la ley de extranjería".

¿Recibieron ayuda los inmigrantes que llegaron a nado? Las imágenes muestran cómo los agentes de la Guardia Civil obligan a dos personas a agarrarse a una lancha para ser arrastrados varios kilómetros por mar y ser abandonados a unos 15 metros del puerto de Beni Enzar, ya en Marruecos. En el vídeo se ve cómo en ningún momento los agentes prestan auxilio. "No son atendidos ni tan siquiera preguntados a la hora de preguntar si querían solicitar asilo o algún tipo de protección", asegura la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

Ninguna autoridad reconoce errores. Todo lo contrario, la Delegación de Gobierno habla de críticas desmedidas y tendenciosas contra la Guardia Civil, y dicen que será el ministro de Interior el que dé explicaciones esta semana.