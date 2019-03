¿Cuántos pacientes de Hepatitis C se beneficiarán del plan presentado por el Gobierno?

EL GOBIERNO ANUNCIA QUE SE TRATARÁN A LOS PACIENTES F2, F3 Y F4

En el borrador del plan que ha presentado el Gobierno para tratar a los pacientes de Hepatitis C no está claro cuántos van a ser los beneficiados. No hay cifras, pero se calcula que el número de pacientes a los que se dé el medicamento será en torno al 50% de los afectados. Se prevé tratar a pacientes F2, F3 y F4 inmediatamente.