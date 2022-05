Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), convive con un dolor insoportable desde hace 32 años, cuando se rompió el coxis. El cannabis llegó a su vida cuando pedía ayuda a sus padres para morir y desde que lo consume con uso terapéutico su vida a mejorado mucho: de las 25 pastillas que tomaba ha bajado a cinco y, dice, ya no quiere "morir todo el tiempo"

También la vida de Ekaitz ha mejorado. Sufrió una colitis ulcerosa que derivó en cáncer y el cannabis le ayudó para reducir las náuseas provocadas por el tratamiento.

Como ellos, uno de cada cinco españoles sufre dolor crónico. Para paliarlo, dicen, a veces se sienten como delincuentes: "Tenemos que recurrir al mercado negro o al autocultivo", reconoce Ekaitz.

Por eso, piden una herramienta jurídica que regule el autocultivo y consumo de cannabis para uso medicinal, para que los pacientes no sigan estando "abandonados, estigmatizados y perseguidos".

Hoy en el Congreso de los Diputados han explicado la inseguridad jurídica y sanitaria que sienten. Según el Observatorio Español del Dolor 7.000 personas han muerto por sobredosis de opiáceos y regular el cannabis para pacientes como ellos, podría evitarlo.

Aseguran que España debería dar el paso para su regulación como ya lo han hecho otros 47 países del mundo. En este sentido, esgrimen que ya existe suficiente evidencia científica sobre el uso médico del cannabis en el mundo real, gracias a la experiencia de otros países, por lo que se podría regular sin tener que esperar a ensayos clínicos más robustos.

"Es increíble que en el siglo XXI no seamos capaces de coger la evidencia que ya tenemos para que sea una gran fuente de datos. No entendemos por qué la evidencia de un médico alemán no es aplicable en España. No entendemos cómo es posible que se estén otorgando licencias para cultivar cannabis y nosotros no podamos recibir un solo producto alegando la falta de evidencia o que no llegamos en el momento político adecuado. Señorías, el dolor no espera", ha sostenido Carola.

El PSOE apoya la regularización del cannabis medicinal

Tras escuchar los testimonios de los pacientes que han acudido al Congreso, el diputado del PSOE Daniel Viondi ha apoyado la regulación del cannabis medicinal en España y ha pedido al resto de grupos políticos un "consenso máximo" para llegar a un acuerdo.

"Votamos a favor de la subcomisión y nos hemos comprometido a que haya un marco regulado del cannabis terapéutico. Va a ser inexorable que vaya a producirse. Es imprescindible que exista con el consenso máximo que se pueda alcanzar", ha afirmado en el marco de la subcomisión.

Afirma que el debate ahora debe estar en cómo se dispensa y qué modelo dentro de la Unión Europea debe ser la "máxima referencia" para promover una norma en nuestro país.

Por su parte, Carola ha recalcado que si bien el PSOE ha estado "más cariñoso y cercano, ocupándose más de los pacientes", se necesitan hechos, porque "las palabras no bastan".