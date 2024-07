Los vecinos de Pamplona (y los que no lo son) ya han sacado los pañuelos rojos y las camisetas blancas del altillo, pues ha llegado la semana en la que no hay que pensarse mucho la vestimenta. La tradición te dice cómo te tienes que lucir durante la semana de fiestas, independientemente de si te unes o no a los encierros porque los Sanfermines son mucho más que eso. Lo cierto es que durante los nueve días en los que tiene lugar la celebración (si se tiene en cuenta la jornada del Chupinazo) hay todo tipo de actividades programadas. Tanto para pequeños como para mayores. Eso sí, todo tiene lugar en el mismo sitio: el centro de Pamplona. Y después del conocido disparo, que tiene lugar el sábado 6 de julio de 2024 a las 12:00 horas.

El evento inicial se celebra en el balcón del ayuntamiento, donde la entidad o persona escogida lanza el cohete que señala el inicio del festejo. Una vez explotado, la gente empieza a colocar el pañuelo rojo en el cuello, objeto que previamente han levantado todos juntos creando la mítica estampa. Este año, los responsables de este disparo son tres miembros de Duguna, un grupo de danzas que celebra el 75º aniversario de su creación.

Así, las tres personas elegidas iniciarán la celebración al grito de "¡Viva San Fermín!" y su versión euskera, "Gora San Fermin!". Antes ellos, más de 12.000 personas disfrutarán en directo de la inauguración de la fiesta. Otros, sin embargo, tendrán que conformarse con seguirlo en las pantallas gigantes en la Plaza del Castillo, Paseo de Sarasate, Parque de Antoniutti y Plaza de los Fueros, así como en las de los cientos de bares que hay repartidos por el casco antiguo de la ciudad.

Cómo ver el Chupinazo en directo

Pero también hay quien, no pudiendo asistir al evento, decide seguirlo en directo desde sus dispositivos (y con aire acondicionado). En este caso, laSexta.com retransmitirá en directo el acto principal, así como los encierros que tendrán lugar a partir del domingo 7 de julio. Lo hará a través de un minuto a minuto en el que se informará de los horarios de los eventos, así como de la actualidad de los festejos pamploneses.