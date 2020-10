La lucha entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la gestión de la epidemia y el galimatías de datos diferentes sobre la incidencia del virus en la región tienen sumida a la población madrileña en una confusión mayúscula. ¿Cuál es la situación epidemiológica real de la Comunidad? ¿Se está controlando lo suficiente?

Para poder contestar a esas preguntas, tenemos que observar, por un lado, la curva de contagios, que ya se encuentra en descenso, así como la de hospitalizaciones, ingresos en UCI o muertes; por otro, explicar qué pasa con las pruebas PCR y de antígenos que se están practicando, ya que influye de forma directa en el dato de casos de contagios confirmados.

Baja el número de pruebas PCR

La semana pasada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presumía de ser la región que más pruebas PCR estaba realizando para controlar la epidemia de coronavirus. Además de que esa afirmación era una verdad a medias, pues la que tenía el mayor porcentaje de test con respecto a su población era Navarra, Madrid acababa de modificar días antes el protocolo y ya no se practican test PCR a todos los contactos de un positivo, sino que se limitan a convivientes, sintomáticos, personas vulnerables, trabajadores sanitarios y sociosanitarios y casos de especial riesgo.

Presumían de hacer más que nadie, pero recortaban al mismo tiempo los motivos para realizar PCR. A su vez, el Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, negó este miércoles que se estuvieran haciendo menos test, ya que se estaban "sustituyendo" por los test rápidos de antígenos.

En la semana del 21 al 27 de septiembre se llevaron a cabo en la Comunidad 169.741 PCR, mientras que en la siguiente, del 28 de septiembre al 4 de octubre, y ya con el nuevo protocolo, se practicaron un 27% menos. Esto supone 46.324 posibles positivos que se están escapando del control, una cantidad mayor incluso que la población del vallecano barrio de San Diego, afectada por las restricciones de movilidad que estableció el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Por días se aprecia todavía más la caída estrepitosa de los últimos días. Se ha pasado de hacer más de 27.000 en un solo día (28 de septiembre), a 5.000 o 7.000.

La consecuencia directa de esta bajada es que, necesariamente, el número de casos positivos baja. Lo calculamos a partir de la tasa de positividad de las PCR, que nos dice qué porcentaje de estas PCR están dando positivo. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, según comienza a descender la curva de PCR practicadas (línea azul), baja también el número de casos positivos (barras amarillas).

Así, pasamos de tener 33.009 casos de coronavirus en la semana del 21 al 27 de septiembre, a 22.832 en la siguiente.

Si bajan los casos de contagio detectados, cae también la incidencia acumulada (número de casos por cada cien mil habitantes). Este indicador es el que más se ha utilizado en la pelea Comunidad-Ministerio para evaluar la situación de la región. La incidencia de toda la región a 8 de octubre es todavía muy alta, 563,86 casos por cada cien mil habitantes. El escenario sigue siendo de transmisión comunitaria.

¿Cuántos test de antígenos se están realizando?

Además, con los datos que se facilitan, los test de antígenos realizados no están sustituyendo todavía a las PCR. Según la Consejería de Sanidad, desde que comenzaron con los antígenos en su estrategia de cribado masivo en algunos barrios, y hasta el 7 de octubre (10 días), se han realizado 8.743 test. Aunque sumáramos todos esos test a las PCR que se habían dejado de hacer (teniendo en cuenta que son más días), no alcanza la bajada de 46.000 PCR en una semana.

El escenario en Madrid sigue siendo de transmisión comunitaria

Por otro lado, el 1 octubre la Comunidad anunció la dotación para la Atención Primaria de dos millones de test de antígenos. Por ahora, ni los informes de la Comunidad ni los del Ministerio especifican ese dato, por lo que no es posible evaluar si se está controlando la pandemia de forma adecuada.

Fernando Simón advirtió el pasado lunes en su comparecencia diaria que "no están llegando todos los datos del sistema de antígenos", ya que el sistema de vigilancia "no está bien adaptado" aún. Por su parte, la Comunidad sostiene que están trasladando todos los datos correctamente, y que hasta ese mismo lunes el Ministerio no había habilitado en el sistema el apartado para notificar ese tipo de test.

La tasa de positividad sigue siendo muy alta

Más allá del descontrol en la transmisión de datos, es necesario incrementar el control, según explica Daniel López, investigador del grupo de estudios sobre Covid-19 Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): "No tiene sentido que disminuya el número de pruebas cuando la positividad es tan alta". La tasa de positividad en Madrid es de un 18,5%, y aunque venía bajando en días anteriores, los dos últimos informes de Sanidad indican un ligero aumento, como refleja el siguiente gráfico. Esto nos dice que se están escapando más casos positivos que en los días anteriores.

Hasta ahora, como no se publican datos de los test de antígenos, solo conocemos la tasa de positividad de las PCR. En cualquier caso, lo que dice esta alta tasa de positividad es que hay una alta presencia del virus allí donde se está buscando, por lo que se necesita escarbar más.

El investigador de la UPC recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar el 5% de positividad para que la epidemia esté bajo control, un umbral, en su opinión, que permite ofrecer un "buen reflejo de la realidad".

Pero España tiene su propia realidad. En estos momentos, las únicas comunidades autónomas que se encuentran por debajo de ese 5% son Asturias y Galicia. Otras, como País Vasco, Canarias o Baleares, se encuentran muy cerca de bajar de ese nivel. El Ministerio de Sanidad fue más permisivo y estableció en un 10% el umbral máximo para considerar el cierre perimetral de un municipio en la orden aprobada en el Consejo Interterritorial de la semana pasada, la misma que tumbó en la comunidad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y por la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado decretando el estado de alarma.

Entonces, ¿está bajando el número de contagios o no?

Si la detección no es la adecuada, no podemos saber el número de contagios real. A partir de los datos de Sanidad y de la Comunidad, lo que sí sabemos es que la curva de casos confirmados sí está descendiendo. En el siguiente gráfico hemos calculado la media de casos de los últimos 7 y 14 días con las cifras de ambas instituciones. En ambos casos, en una semana han bajado un 30% los positivos diagnosticados.

Mejora la situación hospitalaria

El número de ingresados en hospitales de Madrid ha caído un 15% desde el pasado 24 de septiembre, el día que más hospitalizados por coronavirus tuvo esta segunda ola (3.968). Aun así, a 7 de octubre todavía hay 3.361 enfermos de COVID-19 en los hospitales madrileños. En las últimas 24 horas han ingresado 338 personas.

La presión sobre las UCI sigue siendo muy fuerte, aunque los datos de los últimos días indican que empieza a descender la curva, como podemos ver a continuación. El pico de ingresados en cuidados intensivos se dio el pasado 1 de octubre, con 513 personas. En estos momentos hay 498.

La fatídica cifra de fallecimientos en toda España sigue siendo muy elevada: este miércoles murieron 126 personas por coronavirus en nuestro país. En Madrid, los datos diarios son muy dispares. Haciendo una media de los últimos siete días, las muertes siguen en ligero ascenso: el 6 octubre la media de decesos por COVID-19 fue de 39, frente a los 32 de la semana anterior. Como suele suceder, las cifras de fallecidos son las últimas en empezar a mejorar. Si sigue la tendencia así, debería notarse en los próximos días.