Este 1 de mayo celebramos el Día de la Madre. Por eso, son muchos los que han decidido tener detalles para homenajearlas y agradecerles su amor. Los ramos de flores más especiales para regalar a quienes nos cuidan y nos enseñan. Esta mañana las floristerías han trabajado sin parar para que las madres reciban una sorpresa.

Se trata de una jornada festiva, de homenaje, pero también para reivindicar que la corresponsabilidad es posible, y que el cuidado de los hijos e hijas no es solo tarea de ellas. Además, diferentes encuestas reflejan que la situación económica actual impide que muchas mujeres ni siquiera puedan permitirse ser madres.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 92% de las mujeres entre 30 y 34 años no han tenido hijos por cuestiones económicas, dos de caza diez de entre 40 y 49 años, no tienes hijos, y a más de la mitad (un 57%) les gustaría tenerlos, pero la situación se lo impide.

Situación complicada también para las que ya han conseguido ser madres. Y es que conciliar la vida familiar y laboral no siempre es fácil: una de cada dos mujeres han sufrido una pérdida salarial, y seis de cada diez se ven obligadas a renunciar a su trayectoria profesional, con reducciones de jornadas, excedencias o incluso el abandono del mercado laboral.

El regalo perfecto: un padre corresponsable

Por este motivo, este domingo, muchas mujeres alzan la voz para decir cuál sería el regalo perfecto por su día: un padre corresponsable. "Yo pediría uno para cada una de nosotras", afirma una mujer, mientras que otra, en la misma línea, expresa que "pediría que realmente hubiera una corresponsabilidad".

Con el objetivo de concienciar en este día, el club 'Malasmadres' lanza su propio regalo para el Día de la Madre: el 'muñeco', de carne y hueso, del padre corresponsable perfecto "con todos los 'complementos' que suele tener una madre; trae hasta la liendrera para quitar los piojos, una lista de tareas corresponsable para poner el domingo en la nevera...", señala Laura Baena, fundadora del club 'Malasmadres'.

Se trata de un gesto reivindicativo para poner en valor el trabajo que, día a día, hace cada una de ellas. "Es una carrera de fondo el estar trabajando, salir corriendo a por el niño, al día siguiente pensar qué tiene que llevar al colegio, el chat del cole en el que, de pronto, te encuentras 300 mensajes...", destaca una mujer.

Y es que ocuparse de los hijos e hijas supone para seis de cada diez mujeres renunciar a su trayectoria profesional al convertirse en madres. "Yo he tenido que reducirme la jornada laboral, con lo cual he renunciado a parte del salario", manifiesta al respecto una de ellas, mientras que Baena, fundadora de 'Malasmadres' subraya que solo tienen "una hora libre al día". "Si les preguntas a los hombres, eso no ocurre así", apostilla.

Por eso, este muñeco sabe hacer lo que debería saber hacer cualquier padre corresponsable: "Menús, actividades extraescolares, cumpleaños, vacaciones, hacer y deshacer maletas...". "Y gasta sé hacer la trenza de raíz y de espiga", bromea el 'muñeco' de carne y hueso. Este es el padre corresponsable que debería salir de la caja para que la igualdad y la conciliación fuese una realidad hoy y siempre.