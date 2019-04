La cooperante de Médicos Sin Fronteras no tiene síntomas pero permanecerá 21 días en cuarentena

LOS PRIMEROS APARECEN A LAS 48 HORAS

Todavía no se le pueden hacer las pruebas del ébola a la cooperante navarra porque esos test no serían válidos; no han pasado las 48 horas desde el contagio. No presenta síntomas y no puede contagiar tampoco la enfermedad. Teresa Romero ya se ha ofrecido a donar su sangre si se confirma el contagio, pero los médicos, no se lo permiten de momento. Sigue muy débil y necesita dos o tres meses para recuperarse.