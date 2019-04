La decisión del Constitucional, la última oportunidad de Juana Rivas para dejar de ser una prófuga buscada por la Justicia

La defensa de Juana Rivas espera que la respuesta del Tribunal Constitucional no tarde en llegar. "Que se tome una decisión, al menos cautelar y de manera inmediata. Que en esos tres días pueda tomarse algún tipo de decisión", ha señalado Juan Ramón Montero, abogado de Juana Rivas.

El estado de salud de Juana es complicado. "Ella está en una situación de absoluta ansiedad, ha tenido problemas de salud. No puede perdurar mucho en el tiempo esta situación", ha señalado la abogada de Juana Rivas, Almudena Mendoza.

Consideran que la Audiencia de Granada no ha pensado en el bien de los menores al desestimar su incidente de nulidad. La abogada de Juana ha afirmado que se "no ha valorado convenientemente el interés de los menores puesto que había una serie de circunstancias y hechos objetivos que no se sabe qué les puede pasar si son entregados al padre".

Su abogado insiste en que debería presentarse ante un juez y explicarse. "Debe de personarse por el procedimiento penal. No olvidemos que siempre existe la presunción de inocencia, aunque a veces nos olvidemos con facilidad", afirma el abogado. Ha surgido una nueva campaña en su apoyo 'Juana Cuenta Conmigo'. Esta, que se ha viralizado en redes, ya es lo más comentado en Twitter.