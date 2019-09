Si alguien conoce los entresijos de un avión son aquellos que pasan allí gran parte de su día. Por eso, Jamila Hardwick, una azafata de vuelo, ha querido revelar algunos secretos del día a día a bordo y que los usuarios desconocen.

Lo primero, a su juicio, es no tomar café ni té a bordo: "Las tuberías rara vez se limpian", según afirma la empleada en una entrevista para '[[LINK:EXTERNO||| https://www.insideedition.com/flight-attendant-says-you-shouldnt-drink-coffee-on-planes-56078|||Inside Edition]]'. Por eso, alerta, jamás verás a una azafata tomando cualquier bebida que pase por los grifos del avión.

Lo cierto es que las aerolíneas sólo tienen la obligación de limpiar las tuberías cuatro veces al año, y almacenan el agua en enormes tanques que la mantienen durante largos periodos de tiempo, según ha asegurado.

Además, no es la única parte del avión que necesita más limpieza, tal y como denuncia. Ante ello, ha advertido a los pasajeros de que deberían llevar una toallita desechable para limpiar la bandeja de cada asiento, las fundas y las almohadas, porque "se lavan", dice, aunque no lo suficiente, o al menos no en profundidad.