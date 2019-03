La construcción de un parque de oficinas en A Coruña deja a 50 familias en la calle

Álvaro vive en casa de su madre de 79 años pero en un mes tienen que desalojarla. Es una de las 12 familias a las que les van a tirar su casa para construir el Parque Ofimático de A Coruña, un polígono de oficinas y viviendas: "Mientras no me den una solución no abandono mi vivienda porque si abandono mi vivienda me tengo que ir a vivir debajo de un puente" afirma Álvaro.

Otras 38 casas ya han sido derruidas desde el año 2007 porque estaban dentro de lo que hoy son 390.000 metros cuadrados de tierra donde se van a levantar más de 2.000 viviendas. Pero no solo pierden sus casas ya que denuncian que el Ayuntamiento de A Coruña los ha convertido obligatoriamente en promotores de la obra.

Les dan una parcela sin construir pero a cambio tienen que pagar los gastos de urbanización. El dinero que les dan por sus casas no es suficiente para pagar esos gastos y además, les reclaman deudas que pueden superar los 10.000 euros. Muchos de los desahuciados acudieron a la justicia, por el momento sin resultados.