El consejero de Sanidad de Madrid dice que Teresa pudo haber mentido sobre su fiebre

El consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez, ha afirmado aue la enfermera con ébola "ocultó" al médico de atención primaria que había estado tratando al misionero Manuel García Viejo y ha dicho que "pudo haber estado mintiendo" sobre su fiebre.



En su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Rodríguez ha destacado que también había negado "ninguna alteración" en el protocolo, "hasta que hoy ha reconocido a su médico que probablemente cometió un error", porque al desvestirse tuvo un contacto directamente con su cuerpo con un guante.



"Durante todo este tiempo lo negó siempre, como tampoco informo a su médico de atención primaria cuando fue que había sido una persona que había estado tratando un paciente que había sido contagiado de ébola", ha señalado.



En cuanto a las vacaciones de la paciente, ha dicho que quizá porque sospechaba que estaba infectada, "durante toda la semana prácticamne no salió de su casa", al tiempo que ha facilitado la relación de personas con las que estuvo en contacto: su marido, considerado "de alto riesgo", profesionales del Hospital Fundación de Alcorcón, profesionales y personas con las que coincidió en el centro de salud y dos peluqueras, "porque después de ir al medico se fue a la peluquería y la estuvieron depilando".



Según Rodríguez, "todas esas persona están bajo control", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que se les ha dado instrucciones de que se tomen la temperatura dos veces al día, y ha recordado que la fiebre que se considera de riesgo es de 38,6.



"Esta paciente nunca superó esta cifra, también es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar, me cuesta trabajo creer que lo hiciera", ha manifestado.