La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha abierto un expediente sancionador a tres bodegas de la Denominación de Origen Valdepeñas, según adelanta la Cadena SER. Se trata de las bodegas que los grupos Félix Solís, José García Carrión y Bodegas Navarro López.

Este expediente, fruto de la investigación realizada durante meses por la Administración regional, podría derivar en una importante multa económica como consecuencia de las irregularidades detectadas, según añade la Cadena Ser.

Por su parte, y en respuesta a la Ser, la firma García Carrión asegura que no han cometido ningún fraude y que manifiesta que no han recibido notificación alguna. Desde Asevivaldepeñas, asociación mayoritaria en la Denominación Valdepeñas y Bodegas Navarro López también informan que no tienen conocimiento de los expedientes.

Hace tan sólo unos días, la Denominación de Origen Valdepeñas informaba de los buenos resultados sobre las ventas de sus vinos en España durante 2019, que suponen el 60,3% de las ventas totales. Las cifras hablan de más de 38,2 millones de botellas vendidas; lo que representa un aumento del 3,78% respecto al año anterior.

Guerra abierta entre dos bodegas

La apertura del expediente coincide con el cruce de acusaciones ante la Fiscalía de dos de las bodegas más importantes.

La Asociación Vitivinícola de Valdepeñas (AVIVAL) y el grupo de Bodegas Vinartis, S.A. (propiedad de José García-Carrión y perteneciente a su vez a AVIVAL) denunciaron al empresario Félix Solís y su empresa acusándole de delitos continuados de estafa, de publicidad engañosa y de falsedad en documento oficial.

Por ello, y según recoge OKDiario, la Fiscalía de Ciudad Real citó como investigado el pasado 15 de enero al empresario Félix Solís. Mientras, en un comunicado, la empresa Félix Solís S.L. aseguró que "va tomar acciones legales" y denunció una "campaña difamatoria" por parte de los denunciantes.