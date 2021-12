Mallorca acumula ya seis casos confirmados de la nueva variante ómicron del coronavirus, después de que el laboratorio de microbiología del Hospital Son Espases de Palma haya confirmado cuatro nuevos casos. Tres de ellos corresponden a una familia y el cuarto ha sido detectado en un viajero procedente de Sudáfrica.

No obstante, la Conselleria de Salud, citada por Efe, apunta que en las Islas Baleares no hay por el momento transmisión comunitaria de ómicron, ya que esta existe cuando se registran nuevos casos fuera de los brotes localizados, lo que por ahora no ha ocurrido en el archipiélago.

De los seis casos detectados hasta la fecha en Mallorca, tres corresponden a personas que viajaron a Palma desde Sudáfrica, mientras que los otros tres corresponden a un foco en una familia de la isla: el padre llegó a la capital balear desde la Península hace unos días y ha contagiado a otros dos miembros de su familia.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha pedido este lunes que cualquier persona que piense que pueda estar infectada con esta nueva variante se aísle y se ponga en contacto con su centro de salud. Además, ha advertido de que es muy probable que en las próximas semanas se vayan confirmando nuevos casos de esta variante en las islas.

Ómicron, que ya se ha detectado en 38 países, ha sido declarada una "variante de preocupación" por la OMS, que ha indicado que tardará entre una y tres semanas en interpretar y sacar conclusiones de los datos científicos que se están recogiendo sobre esta mutación del virus para determinar con mayor claridad su capacidad de transmisión, el grado de enfermedad que puede causar y qué impacto puede tener en el efecto de las vacunas.

La organización asimismo ha recordado que las medidas de prevención frente a ómicron son las mismas que ya se están utilizando y que se basan en la vacunación, el uso de mascarilla, la distancia social y evitar las aglomeraciones, así como lavarse las manos y ventilar los espacios cerrados.