Durmiendo en camas llenas de orina o siendo lavados con barreños al no haber agua caliente en las duchas. Así viven los ancianos de una de las dos residencias sevillanas cuyas lamentables condiciones han denunciado sus propias trabajadoras a través de varios vídeos.

"Mira cómo tenemos que estar bañando a los abuelos, porque no hay agua caliente en las duchas", afirma una de ellas en una de las grabaciones, en la que muestra cómo tienen que asear a los residentes, utilizando un barreño y un cubo.

Una situación deleznable que no se limita a la hora de asear a los usuarios, como muestran en otro vídeo en el que enseñan cómo se encuentran a uno de los ancianos al empezar su turno por la mañana: acostado con la misma ropa del día y sin cambiarle el pañal.

"No está ni con pijama", se escucha a una de las trabajadoras, que muestra la cama encharcada en orina en la ha dormido el usuario toda la noche: "La cama hasta arriba, el usuario empapado en pipí", denuncia.

La Junta ha ordenado el cierre cautelar de esta y otra residencia, ambas privadas, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido en ambos centros, que se podrían enfrentar a varios delitos de malos tratos sobre los ancianos.

"Estaban en condiciones infrahumanas, no hay comida para todos. Es más, yo me he tenido que llevar comida de mi casa para que ellos pudiesen comer", relata una extrabajadora, que prefiere permanecer en el anonimato.

En total, entre los dos centros sevillanos, hay 40 ancianos afectados, que a diario, según cuentan las empleadas, viven situaciones denigrantes: cisternas que no funcionan y llenan los cuartos de baño de aguas residuales o tener que dormir sobre colchones picados, como muestran en otros vídeos.

"Aparte solo tienen una manta, yo sé que pasan frío, no ponen la calefacción en el salón", agrega la misma exempleada.

Ahora, las dos residencias tienen 15 días para avisar a los familiares para que puedan buscar una solución para los mayores y cerrar de forma voluntaria. Si no lo hacen, la Junta tomará medidas para imponer esta decisión.