La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a Pepe Lomas a seis años y tres meses de prisión por matar en 2021 a un ladrón que había entrado a robar a su casa. También deberá pagar una indemnización de 153.000 euros. El hombre entró en su propiedad y el anciano respondió disparando en dos ocasiones. Según los forenses, el primer disparo fue el que acabó con su vida.

A Pepe Lomas, librero jubilado, le han aplicado una eximente incompleta por alteración psíquica y una atenuante de confesión porque fue él quien llamó a la Policía Nacional explicando lo que había ocurrido.

Su familia quería que quedara impune y está por ver si entrará en prisión.

El abogado de la acusación, Alfredo Arrien, ha explicado en Más Vale Tarde que "es una posibilidad que entre en la cárcel, pero la acusación particular, por mandato expreso de la familia de la víctima no va a pedir ingreso en prisión preventiva".

Además, Arrien ha apuntado que "el Código Penal español prevé la suspensión a partir de cierta edad y teniendo en cuenta unos requisitos médicos". En este sentido, ha destacado que supone que "el señor Lomas, a través de su defensa, pedirá la suspensión privilegiada y condicionada a su edad y a un tratamiento médico, que sería lo coherente".

"En ese caso, nosotros tampoco vamos a intentar buscar una venganza, ni nada por el estilo. Buscábamos que se probara que no había legítima defensa, que no había miedo insuperable y que no se quedaran impunes los hechos. Vamos a esperar al siguiente movimiento de la defensa y haremos una cosa u otra", ha subrayado también.

El abogado de la acusación también ha apuntado que "en la sentencia se ha podido reflejar que este señor tenía un problema grave de salud mental, por un lado, y por otro, se ha reflejado que ha actuado de manera cruel e inhumana".