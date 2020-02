Un juzgado de Valencia ha condenado a nueve meses de cárcel a un hombre que dejó a su hija de tres años sola dentro del coche durante más de 45 minutos para irse al bar.

Según consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia, recogida por Efe, el llanto de la pequeña alertó a los transeúntes, que la sacaron del vehículo ya que el padre, que no era el dueño del coche, lo había dejado abierto.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018 y ahora el acusado ha aceptado una sentencia de nueve meses de prisión por abandono temporal de un menor.

El hombre, que hasta ahora se encontraba en libertad provisional, en principio no ingresará en prisión, ya que en el juicio asimismo se acordó la suspensión de la ejecución de la condena por un plazo de dos años, siempre y cuando no sea condenado en ese tiempo.

Como no se ha ejercido acción civil acompañando a la penal, no se ha establecido sanción económica para el padre. No cabe recurso contra la sentencia, declarada firme en el mismo acto del juicio.