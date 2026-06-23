Condenada una mujer por acosar a un integrante de BTS y tocar su timbre más de 130 veces

Los detalles Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de BTS. La acusada visitó su domicilio en decenas de ocasiones, intentó entrar en la vivienda y llegó a tocar el timbre 133 veces en un día.

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de BTS, tras intentar ingresar a su domicilio y tocar el timbre más de 130 veces. El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl la declaró culpable de violar la ley contra el acoso y allanamiento de morada. A pesar de ser arrestada, continuó visitando la zona, lo que llevó a una orden de alejamiento. La corte consideró que actuó por obsesión romántica y no logró entrar en la vivienda. Será expulsada de Corea del Sur tras la sentencia. Este caso se suma a otros episodios de acoso a miembros de BTS.

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante del grupo de K-pop BTS, tras intentar acceder a su domicilio y tocar el timbre de la vivienda más de 130 veces. Así lo informó este martes el diario local The Korea Times.

"La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida", señala la sentencia emitida el pasado 8 de mayo por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que la declaró culpable de violar la ley contra el acoso y de allanamiento de morada.

Según el fallo, la mujer acudió en 22 ocasiones a la residencia del cantante surcoreano durante el pasado mes de diciembre e incluso intentó ingresar en la propiedad aprovechando una entrega a domicilio. Además, llegó a tocar el timbre hasta 133 veces en un solo día y dejó de forma reiterada cartas y diversos objetos en las inmediaciones de la vivienda.

Pese a haber sido arrestada, la acusada no abandonó sus intentos de contactar con el artista. De acuerdo con la sentencia, continuó visitando la zona en enero, lo que llevó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del cantante o de su domicilio.

Finalmente, el tribunal le impuso una pena de un año de prisión suspendida. De este modo, evitará ingresar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir ni incumpla las condiciones fijadas durante el periodo de prueba de dos años.

La corte consideró que la mujer actuó movida por una obsesión romántica y sin intención de causar daño al artista. También destacó que nunca logró entrar en la vivienda, valoró los tres meses que ya pasó detenida y descartó un riesgo significativo de reincidencia, dado que será expulsada de Corea del Sur una vez que la sentencia adquiera firmeza.

El caso se suma a otros episodios de acoso sufridos por miembros de BTS. El más reciente tuvo lugar en junio del año pasado, cuando una ciudadana china fue detenida tras intentar acceder a la vivienda del cantante.

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