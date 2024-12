Condenada en Almería por insultar, golpear, morder y maltratar a su hija menor

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha impuesto una pena de un año y nueve meses de prisión a una mujer que insultó, golpeó, mordió y maltrató a su hija menor de edad desde que ésta era una niña.

La sentencia, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, explica que la acusada es una mujer marroquí que convivió con su hija en Melilla hasta que ésta cumplió los 7 años, momento en el que ambas trasladaron su domicilio a Roquetas de Mar (Almería). Subraya que desde la infancia de la víctima, su progenitora ha mantenido con ella una relación "muy restrictiva", con constantes castigos que consistían en "golpes con distintos objetos" como correas, chanclas o cables, además de tirones de pelo, arañazos o mordiscos en la cabeza.

Asimismo, la acusada agradecía ante la víctima que el padre de ésta hubiese muerto para no tener que ver el "desastre de hija" que era, toda vez que la llamaba "puta profesional" y le manifestaba que debía haber "abortado". También llegó a amenazarla con encerrarla en su cuarto y agredirla allí día y noche.

El fallo relata un episodio acontecido sobre el mediodía del 16 de septiembre de 2019, cuando la víctima regresó a su hogar tras pasar unos días en casa de una amiga. La procesada comunicó entonces a su hija que tenía que recoger sus pertenencias para marcharse del domicilio, lo que provocó que una discusión en mitad de la cual la encausada cogió por el pelo a la adolescente, a la que también zarandeó y mordió en la cabeza, para finalmente tirarla al suelo.

La juez impone a la procesada una pena de un año y nueve meses de cárcel por un delito de violencia doméstica habitual, que también conlleva una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años, y 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y orden de alejamiento durante dos años por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica.

No obstante, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante el plazo de dos años, a condición de que la condenada no vuelva a delinquir en este periodo. La sentencia ya es firme y no se puede recurrir.