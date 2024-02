La Comunitat Valenciana destinará entre 6.000 y 10.000 euros en ayudas económicas para las familias afectadas por el incendio en un edificio de Valencia. Las ayudas irán destinadas para gastos de primera necesidad, entre 1.000 y 1.500 euros al mes para familias que opten por un alquiler, y las que puedan comprarse una vivienda nueva, tendrán un 0% de IVA a la hora de la compra.

Además, el Presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha concretado que "habrá reubicación preferente en la reescolarización y transporte público gratuito en metro y autobuses interurbanos de la Generalitat Valenciana". El objetivo es que poco a poco las familias afectadas puedan organizar su nueva vida.

El impacto psicológico de perder el hogar

Y es que recomponerse ahora es lo más difícil. "No sé que es lo que tengo que hacer, supongo que algo de ropa", dice Laura, una de las afectadas y vecinas del edificio quemado. Ella y su pareja, Manu, se sienten afortunados por haber podido salvar su vida y, a su vez, les invade la incertidumbre, la angustia y la desesperanza. "No tengo tarjeta de banco, no tengo nada, mi cartera estaba dentro... las llaves del coche", expresan.

"Perder la casa es como quedarse uno con una tienda de campaña aquí en el río.. esto hasta que no te pasa uno no lo sabe", nos cuenta Pepe, que este jueves vivió su peor pesadilla. "Estamos llamando a los bancos, seguros, todo, porque nosotros teníamos hipoteca y nos están diciendo que hay que seguir pagando igualmente.. aunque no tengas casa", cuenta otra pareja que vio, afortunadamente, desde lejos cómo su casa ardía. Ahora no saben cómo pueden afrontar sus gastos sin tener un hogar.

Una situación tan traumática como esta, dicen los expertos, hay que tratarla como un duelo. Porque han pasado de tenerlo todo a nada en cuestión de minutos. Recuerdos, pertenencias... el esfuerzo de toda una vida, reducido a cenizas.

La psicóloga Mercedes Muñoz, de Capital Psicólogos, nos explica que puede haber "desde síntomas físicos: mareos, temblores, taquicardias... hasta, por supuesto, insomnio". "Es lo que tu sientes cuando estás en esa casa, es tu sitio seguro, el de tus familiares...", señala.

Por eso, tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana han decretado, entre otras medidas, un servicio de asistencia psicológica permanente: "Estamos atendiendo todas sus necesidades, en contacto permanente con todos ellos". Además, hay 131 viviendas disponibles para que las familias dispongan de ellas el tiempo que necesiten: "Disponen de luz, agua y electrodomésticos... y están siendo equipadas con todo lo que se precise", detalla la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Asimismo, hay un punto para familiares de desaparecidos, otro en el ayuntamiento para desplazados, y un hotel en el que 36 personas han pasado la noche.