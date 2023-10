Los complementos vitamínicos no son tan buenos para prevenir un catarro como podríamos pensar. Al menos así lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que estima que la vitamina C reduce el riesgo de contraer una gripe o un resfriado apenas un 4%.

Desde la OCU, también alertan del peligro de recurrir a los suplementos cuando no son necesarios, corriendo incluso el peligro de sufrir una sobreingesta: "Con algunas vitaminas, por ejemplo, las de los grupos B y C, no pasa nada, porque lo que se toma de más se elimina por la orina, pero un exceso de hierro o vitamina A sí podría ser nocivo".

Sin embargo, sí están a favor de recomendar probióticos para reforzar nuestro organismo y prevenir catarros, afirman desde la OCU. "La ingesta de probióticos sí que pueden ayudar a una recuperación más rápida e incluso a tener más defensas", explica su portavoz, Ileana Izvernicean.

Recomiendan acudir y consultar al médico ante cualquier carencia nutricional y sobre todo apuestan por una dieta rica en frutas frescas y verduras, que ya de por sí están llenas de vitaminas y minerales.

Lola Lado, de la Herboristería Fiuncho asegura que desde finales de agosto sus clientes ya empiezan a prepararse para tener un sistema inmune protegido de cara al invierno. "Se toman jaleas, multivitamínicos, productos naturales como la equinacia que le ayudan a favorecer el sistema inmune", asegura Lola, que lleva 12 años al frente de su herboristería.

"Yo llevo aquí más de 12 años y veo los resultados, son eficaces; que no hay estudios suficientes puede ser, pero realmente funcionan. Si tienes que ir al médico, ve, que es lo primero que hay que hacer, pero si quieres prevenir utiliza estos productos porque te refuerzan mucho", explica.