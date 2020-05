El acoso escolar sigue presente porque "la actividad online de los menores españoles se ha incrementado un 180% durante la cuarentena". Así lo ha explicado a laSexta Mónica Revilla, portavoz de Aldeas Infantiles. Como ya no hay clases presenciales, los deberes se hacen ahora desde casa.

Sin embargo, también desde el entorno familiar, a través de Internet, continúan las persecuciones entre compañeros; esta vez, desde redes sociales. "Reciben insultos, menosprecios, amenazas a través de los chats", ha explicado Diana Díaz, portavoz de ANAR. La frustración del encierro en algunos niños y adolescentes puede transformarse en agresividad.

Carlos Sanguino, portavoz de Amnistía Internacional, ha recordado que "ahora no hay espacios comunes, no hay patios y no hay pasillos" en los que se puedan evitar este tipo de situaciones. La cuestión que entonces se plantea para frenar el acoso escolar es: ¿cómo proceder? Sanguino lo deja claro: "Lo primero que hay que hacer en estos casos es avisar al centro educativo".

No obstante, también hay que tener en cuenta que existen otros mecanismos, como el teléfono de denuncias, el 900-018-018, y que se pueden tomar medidas legales. Porque son conductas intolerables que deben ser atendidas, como ya reclamó el embajador chino en España al recordar que algunos de sus hijos en sus colegios "han sido llamados coronavirus".

Ante esto, ANAR ha aumentado sus líneas de atención con cuidados extremos para denunciar sin miedos. "Tenemos un sistema de borrado automático de la conversación", ha explicado Diana Díaz, portavoz de la ONG. ¿Has notado cambios bruscos de ánimo, ansiedad, bajada de rendimiento escolar, excesivo aislamiento o melancolía? Este momento de larga convivencia es clave para que los padres presten atención y puedan ayudar.

La clave para averiguarlo puede estar en una foto, un video, un texto; podría ser información falsa en redes sociales, chats, un correo, e incluso hasta en juegos online. Elementos que pueden provocar un sufrimiento que puede extenderse durante las 24 horas del día.