Comedores escolares de toda España abren sus puertas a los niños a los que sus padres no pueden atender en Semana Santa

LA CALIDAD DE ALIMENTACIÓN DE MUCHOS NIÑOS DESCIENDE EN VACACIONES

Durante esta Semana Santa muchos comedores escolares han vuelto a abrir sus puertas a muchos niños que acuden a comer allí porque sus padres no pueden atenderles. Por eso, desde Save the Children, reclaman, además, la apertura de aulas lúdicas para evitar estigmas en los menores que tengan que acudir a los comedores. En España 792.000 niños no tienen garantizadas tres comidas diarias.