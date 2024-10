El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que la empresa que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez era un chiringuito sin licencia. De hecho, ya alertaron sobre Madeira Invest Club en 2023. Momento en el que Álvaro Remillo, su cabecilla, comienza a iniciar sus vídeos con declaraciones en contra de este organismo: "Y le digo a la CNMV que le den por el culo", "Que te den por culo Hacienda".

Además, en sus vídeos Romillo aseguraba que era posible ganar mucho dinero sin ningún esfuerzo. Incluso llegaba a defender que existían grandes diferencias entre el caso del Fórum Filatélico y su fondo de inversión. Sin embargo, la realidad es que hay más similitudes que diferencias. Porque en toda estafa piramidal, y esta lo es presuntamente, hay una justificación para prometer beneficios desorbitados. En casos como el del Fórum Filatélico y Afinsa fueron los sellos, en este, que no se pagaban impuestos.

"Reducirlo (el pago de impuestos) de tal manera que nosotros no pagamos un 25% de impuestos. A poco que le hagas un poco de rentabilidad y le metas un 15% o 20 %, más lo que tú puedas hacer de deducción fiscal...", explicaba en sus vídeos Romillo.

En definitiva, el mensaje que lanzaba era claro: cuantos menos impuestos pagues, más alta es la rentabilidad. Pero la realidad del dinero que le llegaba de sus inversores también la explicaba: "Esos 100.000 euros me los vas a pagar a mí. Ese dinero es mío y tenemos un acuerdo por el cual yo te he vendido una obra de arte que ahora es tuya y ahora lo que yo tengo es el dinero".

Por su parte, Buenaventura defiende que "esto evidencia la necesidad de potenciar la educación financiera y que los inversores comprueben en la CNMV que cualquier entidad con la que invierten tiene licencia y está habilitada para ello".

De hecho, en otra de sus videollamadas que saca a la luz 'El Independiente' incluso llega a decir que no le hace ascos al dinero negro: "No es un problema porque el 'peer to peer' permite coger dinero negro", dejando patente que lo importante no es de dónde viniera el dinero, sino que lo tuviera él.